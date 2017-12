Maeştrii - juniori ai acuarelei, premiaţi de CJC

Pavilionul Expoziţional Constanţa a găzduit, ieri, a doua ediţie a ceremoniei de premiere a celor mai talentaţi copii din judeţul Constanţa care şi-au demonstrat îndemînarea la pictură prin participarea la concursul „Copiii României şi Parlamentul European”, iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Concursul, început pe 20 mai, s-a finalizat ieri, odată cu premierea elevilor din clasele V-VIII din mediul rural de pe raza judeţului, pentru care s-a organizat concursul. La festivitate au participat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, vicepreşedinţii CJC Cristinel Dragomir şi Cristian Darie, consilieri judeţeni, inspectorul general şcolar al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Petrică Miu, directorul Muzeului de Artă Constanţa, Doina Păuleanu, precum şi primari din judeţ care au vrut să fie alături de elevii din localităţile pe care le conduc.

Fiecare şcoală a avut cîştigători

Preşedintele CJC, numit de şcolarii şi preşcolarii din mediul rural constănţean “preşedintele copiilor de la ţară”, a urat, în numele instituţiei, „La mulţi ani!” celor aproximativ 400 de copii prezenţi la Pavilion, locul care va găzdui, de acum încolo, întîlnirea cu premianţii concursului de pictură organizat de CJC. „Toate programele pe care le derulăm, de la reabilitarea infrastructurii şcolare, dotarea cu calculatoare a şcolilor din judeţul Constanţa, programe unice în România, la bursele şcolare oferite în fiecare clasă din mediul rural, generează competenţă şi concurenţă între elevi. De anul viitor, concursul se va extinde şi la clasele I-IV”, a afirmat Constantinescu. El a spus că tema concursului s-a axat pe alegerile europarlamentare pentru că acestea sînt de actualitate. La rîndul lui, Petrică Miu a subliniat importanţa Parlamentului European. Doina Păuleanu, în calitate de preşedinte coordonator al comisiei care a analizat desenele, a amintit criteriile care au stat la baza selectării celor mai bune desene: talentul şi creativitatea. Pentru fiecare şcoală participantă s-a acordat un premiu I în valoare de 300 de lei, un premiu II în valoare de 200 de lei şi un premiu III în valoare de 100 de lei. La etapa judeţeană, la care premiile au fost selectate dintre premiile I alese la nivelul şcolilor, s-au acordat trei premii, două menţiuni şi premiul cel mare la nivel judeţean.

10.000 de lucrări participante la concurs

Marele premiu, constînd într-un sistem de calcul şi 1.000 de lei, i-a revenit elevei în clasa a VI-a Crina Alexandra Zlatov, de la Şcoala cu clasele I-VIII din Amzacea. Ea a spus, emoţionată, că nu se aştepta să cîştige un premiu la nivel judeţean, cu atît mai mult cel mare. „Cred că din banii pe care i-am primit îmi voi cumpăra cele necesare pentru şcoală”, a spus Crina, adăugînd că sistemul de calcul este binevenit pentru că nu avea un calculator acasă. Nici Ana Maria Drujă, elevă în clasa a VII-a la Şcoala cu clasele I-VIII din satul Piatra, care a cîştigat premiul I, constînd într-un sistem de calcul şi 500 de lei, a declarat că nu se aşteapta să cîştige. „Cu banii voi merge în tabără, la vară”, a susţinut, bucuroasă, eleva. Premiul II, constînd într-un sistem de calcul şi 300 de lei, i-a revenit lui Izel Selim, în clasa a VII-a la Şcoala cu clasele I-VIII din Lumina, premiul III, constînd într-un sistem de calcul şi 200 de lei, i-a revenit Claudiei Gabriela Cheval, în clasa a VI-a la Liceul Teoretic Ioan Cotovu din Hîrşova. Prima menţiune, constînd într-un premiu de 200 de lei, i-a revenit Biancăi Huţanu - clasa a V - a la Şcoala cu clasele I-VIII Emil Gîrleanu din comuna Bărăganu, iar cea de-a doua menţiune, constînd într-un premiu de 200 de lei, Veronicăi Drăguşanu - clasa a VI-a la Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Saligny. La Concursul de pictură cu tema „Copiii României şi Parlamentul European” au luat parte 105 şcoli, cu 10.000 de lucrări participate, 315 elevi fiind premiaţi. Valoarea tuturor premiilor acordate este de 72.700 lei. Lucrările cîştigătoare sînt expuse la Pavilionul Expoziţional Constanţa.