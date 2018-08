Maeştrii Moculescu şi Manolache: „Analfabetism cultural cras” la Constanţa!

Aşa cum anunţam zilele trecute, ziarul Telegraf a început o serie de articole, dedicate memoriei culturale a oraşului şi moştenirii grele pe care o avem din istoria recentă şi pe care trebuie să o transformăm, din povară, într-o greutate constructivă. Sub egida # Să ne salvăm cultura, toţi oamenii de cultură din Constanţa şi din România susţin acest demers, exprimându-şi clar părerile şi transparentizând problemele şi problematicile. Cu alte cuvinte, rup tăcerea, căci CULTURA tace de prea mult timp la Constanţa! Mai mult decât atât, ei vin şi cu soluţii, deoarece s-au săturat să le spună neaveniţii ce să facă în domeniul pe care îl slujesc cu dragoste şi pasiune, de multe decenii. Unii dintre ei de mai bine de o jumătate de secol! Părerile şi poveştile lor trebuie auzite, citite, ascultate, deoarece acest demers cultural unificator poate sta la baza unei strategii culturale pe termen lung a Constanţei, văduvită, din păcate, de mai bine de un deceniu, de un asemenea instrument, atât de necesar realizării unor proiecte importante şi de anvergură, care să repună Constanţa pe harta culturală a României, al cărei trend îl genera odată. În această ediţie, vă prezentăm opiniile şi poveştile extraordinare ale doi monştri sacri ai culturii şi scenei româneşti: Horia Moculescu şi Liviu Manolache! Împreună, au peste un secol de creaţie şi interpretare!

Festivalul Mamaia Copiilor a avut în acest an, ca şi în toţi ceilalţi, invitaţi de vază a culturii româneşti. Printre ei, amintim: Adrian Iorgulescu - Preşedintele juriului, compozitor, Preşedinte al UCMR/ UCMR-ADA, Horia Moculescu - compozitor; Mircea Drăgan - compozitor; George Natsis - compozitor; Nico - solistă pop, Corina Chiriac - solistă şi artistă. Îi cunoaşteţi, îi admiraţi, îi îndrăgiţi şi, teoretic, ei nu mai au nevoie de nicio prezentare. Nu însă şi pentru Primăria Constanţa care, în loc de bun venit, le-a cerut tuturor acestor artişti creatori calificările! Şi nu din ciclul „cine vă recomandă”, ci din ciclul „cine mama birocraţiei sunteţi voi”!

Cine a comis o atare grosolănie, gafă penibilă, stupizenie care ne face de râs pe noi, toţi constănţenii? Direcţia de Evenimente din Primăria Constanţa! Şi, ca să nu mai vorbim în general, pentru că acolo lucrează nişte indivizi care trebuie să-şi asume aceste inepţii şi care probabil au calificările necesare, vă dăm şi nume: Georgeana Preoteasa, Constanţa Ungureanu, Zoiţa Mihai, Ramona Roşu, Daniel Constantin Gheorghe, Ionela Alexandra Bica, Cosmin Muşat. Aceste persoane lucrează la Compartimentul Organizare Evenimente, iar numele lor şi gradele aferente asumării funcţiei sunt pe site-ul Primăriei. La noul Birou Management Proiecte Culturale, Sportive şi Sociale din cadrul aceleiaşi Direcţii de Evenimente sunt angajaţi următorii: Simona Marinela Radu, Ioana Tudoroiu, Elena Migit, Bianca Maria Verioti, Adriana Deoancă. Biroul cu pricina este condus de Dorel Vîrlan, iar întreaga Direcţie de Organizare Evenimente Culturale, Sportive şi Sociale de numita Mihaela Popescu. Ştim, veţi ridica din umeri, deoarece aceste nume nu vă spun nimic şi este firesc să fie aşa! Nu sunt oameni de cultură, deci nu aveţi de unde să-i cunoaşteţi, dar veţi mai auzi de ei, deoarece fac deservicii cumplite de imagine oraşului, Primăriei şi culturii constănţene! Ei sunt responsabili pentru incredibila gafă despre care urmează să aflaţi detalii în materialul de mai jos. Ei şi, implicit, şefa lor, Mihaela Popescu, care, cu siguranţă a ştiut, agreat, semnat şi asumat această mitocănie fără margini, dar şi altele, despre care veţi mai citi! Şi, nu în ultimul rând, la fel de vinovat se face şi viceprimarul Costin Răsăuţeanu, responsabil, în cadrul Primăriei, cu această Direcţie de Evenimente.

Am vorbit cu maestrul emerit Horia Moculescu despre penibila sa experienţă de la Constanţa: “Nimic care iese bine nu trebuie să aibă şi ecouri pozitive în România. La noi, trebuie să se strice tot ceea ce a fost bun. Este o politică şi o filosofie dezastruoasă. Cel mai bine se vede acest lucru în cazul Festivalului Mamaia Copiilor de anul acesta. Am poze care arată foarte clar ce splendoare şi ce frumuseţe a fost la Mamaia. Sunt peste tot pe reţelele de socializare. Sunt peste tot, se vede clar. În ultima clipă, fără niciun fel de repercusiuni s-a întâmplat un incident, un incident, nu un accident, care nu ar fi avut loc dacă scena ar fi fost construită de către Primărie. Şi nu cu bani puţini, ci cu bani suficienţi, pentru a avea o scenă profesionistă la Mamaia. Dar asta ar face parte dintr-o strategie. Din câte am văzut, nu există aşa ceva la Constanţa.

Am fost foarte bine primiţi la Constanţa, noi toţi, de către toată lumea, public, organizatori, prieteni, mai puţin de Primăria Constanţa. Căci a fost cu atât mai trist, prin comparaţie cu primirea, când ni s-au cerut CV-urile şi calificările. Domnii aceia din instituţie care sunt plătiţi din banii noştri i-au cerut CV-ul chiar şi fostului ministru al Culturii şi Cultelor, Adrian Iorgulescu. Este o gafă îngrozitoare. Înţeleg că pe Corina nu o ştii, că pe Nico nu o ştii, pe Natsis nu îl ştii, pe mine nu mă ştii, că tu stai cu puşca şi cureaua lată, dar pe fostul înalt funcţionar în Ministerul Culturii? Nu-l ştii nici pe el?”.

Şi maestrul continuă, înglobând acest incident regretabil şi această lipsă de profesionalism a celor care lucrează la Direcţia de Evenimente în sfera mai largă, a distrugerii culturale care a devenit un trend în oraşul nostru. „Teatrul Fantasio nu mai există conform gândirii excepţionale a conducerii de dinaintea acesteia şi ale unor gesturi necugetate ale unor oameni neaveniţi. Omul potrivit la locul potrivit altuia, spunea Lia Manoliu în ce priveşte sportul. Şi cultura, adaug eu. Ce s-a întâmplat cu cultura la Constanţa este absolut înfiorător. Eu suspectam că oraşul ăsta are o ofertă culturală puţin prea mare pentru publicul de aici, căci, la un moment dat, Constanţa bătea Bucureştiul. Pe lângă Dramatic şi Fantasio şi tot ce se întâmpla pe litoral în toate teatrele de vară era şi compania Danovski. Acum, din păcate, este vorba despre analfabetism cultural cras. Că tot am amintit de conducerea de dinaintea acesteia. La un moment dat, Nicuşor Constantinescu m-a criticat că mă revolt împotriva faptului că nu mai există Festivalul de la Mamaia, spunând că nu mai am pâinea şi cuţitul. Din 1964 şi până la ultima ediţie a festivalului am câştigat tot ce se putea câştiga, din postura de concurent, de compozitor şi de artist plenar. Nu acesta era motivul revoltei. Dar cei de atunci nu înţelegeau alt limbaj sau alte motivaţii. S-ar părea că nici cei de acum. Acum, acesta este trendul, spre distrugere, spre devastare. În afară de serbările câmpeneşti organizate pe bani mulţi, nu există evenimente culturale. Sau există, dar nu de cultură”.

(În ediţia următoare, puteţi citi păţaniile maestrului Liviu Manolache, pierdut în jungla birocratic-ostilă de la Primăria Constanţa)