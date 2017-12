Maestrul comediei româneşti, Jean Constantin, a încetat din viaţă

Lacrimi în loc de zâmbete în România, doliu la Constanţa… Inima lui Jean Constantin a încetat, de ieri, să mai bată. Îngrijorat din cauza faptului că nu mai răspundea la telefon, prietenul său Dumitru Galani l-a căutat, ieri după-amiază, pe maestru, la domiciliul său de pe bulevardul Ferdinand din oraş. Apropiaţii actorului au fost nevoiţi să forţeze yala apartamentului, întrucât aceasta se afla blocată, din interior, cu o cheie. L-au descoperit pe „Nea’ Jean”, aşa cum era numit cu drag de colegi şi prieteni, în patul său, „dormind”... Pentru că a fost nu doar un mare artist, ci şi un om de o înaltă ţinută morală şi sufletească, Dumnezeu l-a chemat la ceruri fără suferinţă, la vârsta de 81 de ani.

Cumplita veste despre moartea lui Jean Constantin s-a răspândit, ieri, ca un fulger în oraş şi a îndurerat inimile tuturor. Plecarea neaşteptată a maestrului a lăsat un gol adânc în sufletele tuturor, de la cei mai simpli oameni din oraş şi până la nume celebre ale scenei cultural-artistice şi politice din ţară. „La ora 14.00, am chemat rudele, nepoţii din partea fratelui său. Eram îngrijoraţi că nu răspunde la telefon... Am venit la domiciliu şi nu răspundea nici la sunetul soneriei. Apoi am chemat un specialist, care a deschis uşa apartamentului. Eu aveam cheia de la domiciliul dumnealui, dar uşa era blocată din interior, pentru că era o altă cheie în yală. L-am găsit în pat, ca şi cum dormea”, a declarat Dumitru Galani, un apropiat al maestrului, la scurt timp după ce un echipaj medical a constat decesul.

Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanţă Constanţa au precizat că, la prima vedere, actorul a murit din cauze naturale. „Noi eram foarte apropiaţi. Acum 32 de ani, a fost internat la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud, unde lucrez eu. De atunci, am rămas prieteni şi ne sunam aproape zilnic. Alaltăieri a fost la Adamclisi, unde a susţinut un spectacol, iar mai târziu a fost la noi acasă. Urma un tratament medical pentru că era cardiac şi suferise vreo trei infarcte. Dar în ultimele zile era foarte binedispus, în vervă...”, a adăugat Dumitru Galani. Puternic afectat de tristul eveniment, acesta mărturiseşte: „Nu exista un om mai galanton, cu atâta bun simţ, aşa de ordonat, cum nu vă puteţi imagina, de o curăţenie exemplară, atât de atent... Se spune că de morţi vorbeşti de bine, eu vorbesc din suflet şi spun doar adevărul. Alaltăieri, trebuia să mergem la mine, era un apropiat al casei şi deşi eram ca fraţii de atâta timp, nu a acceptat invitaţia până nu a cumpărat un buchet pentru nevastă-mea. Era de un bun simţ extraordinar. Pe acest om nu l-am auzit, în 32 de ani, să vorbească urât sau să înjure”.

Ieri, la ora 17.00, familia Mânjală, un cuplu de pensionari trecuţi de 85 ani, vecini de apartament ai actorului, nu îşi puteau stăpâni plânsul. „Era cel mai bun om de aici. Era aşa de milos... Când o vedea pe femeia de serviciu o saluta, o întreba de sănătate, îi lăsa nişte bani „de-o prăjitură”... Era de un caracter incomparabil. Un om mare a pierdut Constanţa! El a mai fost cu inima, de două ori a fost la Fundeni şi a scăpat. Îi spuneam mereu să lase maşina. Dumnezeu să-l ierte... când soseşte ‘clipa’, niciun om nu te mai poate salva”, suspină Alexandru Mânjală.

Imediat după primirea veştii, actorul constănţean Stănică Murariu urca înlăcrimat scările spre domiciliul lui Jean Constantin. „Pierderea este foarte grea şi foarte mare pentru Teatru. Parcă prea repede se duc marii actori. Îl vom duce în foaierul Teatrului de Stat Constanţa. A fost şi va rămâne simbolul teatrului constănţean. Lumea, constănţenii, toţi cei care l-au iubit, trebuie să-l vadă pentru ultima dată la intrarea spectatorilor în teatru. Iar când va coborî, va pleca în aplauzele noastre pe ultimul drum”, a spus artistul.

În prezenţa celor sosiţi imediat la apartamentul lui Jean Constantin, trupul maestrului a fost transportat la casa mortuară a Cimitirului Central, situată la intersecţia cu strada Theodor Burada, unde va rămâne până astăzi, în jurul orei 13.30. După această oră, sicriul va fi depus în foaierul Teatrului de Stat Constanţa.

La închiderea ediţiei, zeci de persoane mergeau la casa mortuară pentru a depune flori şi a aprinde lumânări. Potrivit apropiaţilor regretatului actor, înmormântarea va avea loc vineri.