Maestrul Florin Diaconescu, premiat de Teatrul „Oleg Danovski”

La cei 73 de ani, din care 50 i-a petrecut pe scenă, tenorul Florin Diaconescu este un spirit tânăr. A demonstrat acest lucru, vineri seară, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, unde a fost invitat să celebreze cinci decenii de activitate lirică, în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului - ediția a 41-a. A fost sufletul serii, fiind aproape omniprezent pe scenă. Invitația a coincis și cu o reîntoarcere acasă, deoarece pe această scenă, tenorul a cântat timp de patru ani, din 1968 până în 1972. Venea de la Galați. A părăsit scena Liricului constănțean pentru una mai mare, mai ofertantă - scena Operei Naționale București, unde a rămas să cântat 43 de ani!

„CONSTANȚA ARE UN TEATRU UNDE EU CONSIDER CĂ SUNT ACASĂ” Nu va uita însă niciodată succesul de la Constanța, spectacolele jucate în săli arhipline, în sezonul estival, la grădinile de vară. De aceea revine ori de câte ori este chemat pentru a interpreta cu drag roluri deosebite, așa cum se va întâmpla și duminică seară când îl va întruchipa pe împăratul Altoum, tatăl lui Turandot. „Eu revin cu mare plăcere aici, la Constanța. De când am plecat, din 1972, am revenit în fiecare an, cu roluri consacrate, din: „Pescuitorii de perle”, „Boema”, „Rigoletto”, „Faust”, „Madama Butterfly”, „O noapte la Veneția”, „Liliacul”. Ani la rând am susținut, vara, spectacolele în limba germană, pe litoral, la grădinile de vară. Constanța are un teatru unde eu consider că sunt acasă, chiar și acum. M-am bucurat că sala a avut spectatori. În acest deșert cultural în care se află România, Constanța are public. Este un lucru foarte important”, a spus tenorul Florin Diaconescu.

Seara de vineri i-a fost dedicată în totalitate acestui nume de referință al liricii românești. Nu a stat departe, confortabil, în sala de spectacole, ascultând omagiile muzicale ale celor cinci tenori mai tineri - Alexandru Badea din Viena, bucureștenii Alfredo Pascu și Robert Nagy și constănțenii Doru Iftene și Răzvan Săraru -, ci a urcat pe scenă, a fost sufletul serii. A cântat alături de orchestra condusă de maestrul Radu Ciorei, dar și acompaniament doar de pianista Silvia Țigmeanu. Și-a prezentat cu dragoste și cu mândrie colegii de scenă. Despre Răzvan Săraru a spus, în loc de prezentare: „I-am dat un premiu când era elev în clasa a IX-a, la concursul „Paul Constantinescu”. „Băiatul acesta o să facă ceva”, mi-am spus atunci”. A mărturisit și că tenorul bucureștean Robert Nagy l-a impresionat în urmă cu 26 de ani, când l-a ascultat interpretând rolul lui Nemorino din „Elixirul dragostei”, de Donizetti. Iar pe Alexandru Badea l-a prezentat ca fiind cunoscut pe marile scene, „de la Atlantic până în Extremul Orient”.

UN NUME CU GREUTATE, DE TRECUT ÎN CV Vineri seară, în semn de prețuire pentru activitatea sa, maestrul Florin Diaconescu a primit o diplomă și o plachetă omagială, pentru întreaga activitate, din partea Teatrului „Oleg Danovski”. „Acest om minunat, unul dintre cei mai mari tenori pe care i-a avut țara noastră, care a ales să rămână în țara noastră, mi-a fost și mentor, și coleg. Am cântat împreună, în 1980, în spectacolul „Rigoletto”. Pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase experiențe: să cânt alături de Florin Diaconescu și maestrul Nicolae Herlea. Acesta ar trebui să fie marele meu punct forte din CV”, a spus directorul Teatrului „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu. În deschiderea serii festive, directorul instituției de cultură de la malul Mării Negre a mai înmânat diplome și altor artiști care au făcut carieră pe scena de la Marea Neagră: Iacobina Vlad, Gabriela Popescu, Radu Popescu. Nu au fost uitate nici Romfilia Radu și Aida Abagief, dar nici cel mai longeviv spectator, Remus Alexandrescu, aceștia din urmă fiind, din păcate, celebrați în absență.

„Am vrut ca această seară să fie dedicată unor artiști minunați care au slujit scena românească, unor cântăreți care au interpretat roluri minunate pe scenele din țară, dar și pe scenele Constanței”, a spus Daniela Vlădescu.

Citește și:

Prințesa Turandot, așteptată la Teatrul „Oleg Danovski”

Tenorul Florin Diaconescu, celebrat de Teatrul „Oleg Danovski”