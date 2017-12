Maestrul Guido Gevarsoni, impresionat de sportivii români

Pentru prima oară în România, stilul lui Bruce Lee, „Jeet Kune Do”, a putut fi cunoscut şi de sportivii români, care la sfîrşitul săptămînii trecute au participat, la Constanţa, în Sala “Portul”, la Stagiul Internaţional de Kung-Fu. Aproximativ 80 de sportivi au învăţat despre tainele acestui stil la antrenamentele susţinute de maestrul Guido Gervasoni, venit în România la iniţiativa clubului sportiv “Marea Neagră”. Gervasoni, singurul instructor din Italia recunoscut ca maestru al celui mai popular stil de Kung-Fu, „Jeet Kune Do”, a fost impresionat de pregătirea sportivilor noştri. “Mă bucur că mi s-a oferit ocazia să cunosc nişte sportivi atît de pregătiţi şi care au fost foarte receptivi la ceea ce le-am explicat eu. Au fost două zile foarte interesante pentru mine, din care am avut de învăţat. Am avut posibilitatea să împărtăşesc pentru prima oară şi în altă ţară tainele Jeet Kune Do. Sper să am ocazia să revin aici şi să sprijinim promovarea acestui stil în România”, a declarat Gervasoni. Pentru că acest prim stagiu s-a bucurat de un real succes în rîndul practicanţilor de Kung-Fu, conducerea clubului constănţean a anunţat ca va mai urma un stagiu de acest gen, la începutul lunii mai urmînd să sosească la Constanţa un maestru din Germania. “Ne dorim să promovăm intens acest stil în rîndul sportivilor de la noi şi de aceea nu ne vom axa doar pe acest stagiu de pregătire. Urmează ca în luna mai să primim vizita unui alt maestru recunoscut al stilului Jeet Kune Do şi să sperăm că va fi la fel de bine primit de sportivii noştri”, a spus preşedintele clubului CS “Marea Neagră”, Florin Iordănoaia.