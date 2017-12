Maestrul Horia Vîrlan a gătit pentru constănţeni

Se spune că, fără gastronomie, viaţa nu ar mai fi aşa de frumoasă. Dacă în multe ţări din lume arta culinară a devenit chiar un motor al turismului mondial, Franţa şi al ei paradox gastronomic fiind cel mai bun exemplu în acest sens, altele au dezvoltat un adevărat cult pentru mîncare. Mai puţin sofisticată decît bucătăria franţuzească şi nici la fel de rafinată ca arta culinară chineazească, gastronomia românească îşi are, totuşi, locul ei în lume. Devenită cunoscută prin celebrele şi tradiţionalele sarmale, bucătăria românească este faimoasă şi pentru maeştrii în gastronomie. Şi chiar dacă, de cele mai multe ori, sînt doar oamenii din umbra delicioaselor preparate aşezate cu pricepere în farfurie, sînt momente cînd talentaţii bucătari ajung ei înşişi sub lumina reflectoarelor. La fel ca mulţi alţi colegi de breaslă, Horia Vîrlan a plecat în urmă cu aproape 20 de ani pentru a-şi face cunoscută măiestria peste hotare. A lucrat în Ungaria şi Marea Britanie, apoi în Statele Unite, însă nu a putut sta prea mult departe de ţară. Şi-a făcut o firmă care consiliază al¬te firme din do¬meniul gastronomic, însă a gustat şi din succesul televiziunii. Prezentarea cunoscutei emisiuni \"Cireaşa de pe tort\" l-a făcut un tip extrem de simpatic, dar şi un critic de seamă al vedetelor invitate să-şi etaleze talentele culinare. L-am întîlnit pe maestrul Vîrlan chiar ieri, la Hotelul Perla din Mamaia, la seminarul \"Smart Cooking\", organizat de DAAS şi Food & Bar Magazine, în cadrul Salonului Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică al Camerei de Comerţ Constanţa. Plin de energie şi cu zîmbetul pe buze, ca şi în emisiunea pe care o prezintă, maestrul Vîrlan a susţinut, mai bine de patru ore, demonstraţii de artă culinară. \"La emisiune este uşor să priveşti şi să vezi mici stîngăcii, aici este altceva. Bucătăria este foarte importantă, dar contează foarte mult şi echipamentele pe care le foloseşti. Avem aici un cuptor care înlocuieşte o serie de alte ustensile de bucătărie şi pe care l-am prezentat proprietarilor de pensiuni, pentru a-i ajuta să vină mai uşor în sprijinul turiştilor. Nu ştiu foarte multe cuptoare rotative cu bandă care să fie atît de eficiente la gătit\", a declarat Horia Vîrlan. Mai întît a pregătit invitaţilor preparate gustoase precum muşchiuleţ de vită la cuptor, somon cu smîntînă, chifteluţe şi alte bunătăţi de el ştiute, însă maestrul Vîrlan nu a uitat nici de desert. “Este un cuptor mai eficient, dar şi mult mai sănătos. Poate găti pizza în trei minute, ciorbe, dar şi jeleuri, plăcinte şi pandişpane\", ne-a spus cunoscutul bucătar. Şi cum la asemenea preparate nu ai altceva de făcut decît să mînînci şi să te bucuri de explozia aromelor, toată lumea s-a declarat mai mult decît încîntată de eveniment. Chiar dacă puţinii artişti culinari aleg şi acum să lucreze în străinătate pe vase de lux sau în hoteluri, maestrul Vîrlan îşi exprimă speranţa ca cei care vor veni din urmă să îşi etaleze talentele tot acasă. \"Ştiu că nu mai sînt mulţi tineri care se îndreaptă spre această meserie, dar ar fi păcat să se piardă o astfel de artă. Am înţeles că există o şcoală la Constanţa, deschisă de maestrul Nejloveanu, sînt şi şcolile de arte şi meserii, chiar eu încerc să transmit mai departe ce ştiu, aşa că sînt şanse ca această meserie să nu fie uitată\", a mai spus Horia Vîrlan.