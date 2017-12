Maestrul Jean Constantin, omagiat de familie, prieteni şi admiratori

În plăcuta adiere a unui vânt nostalgic de toamnă, sub un soare prietenos, maestrul Jean Constantin, unul dintre cei mai îndrăgiţi actori ai teatrului şi filmului românesc, a fost comemorat, sâmbătă, la Cimitirul Central din Constanţa, de familie, prieteni şi oameni simpli, la aproape şase luni de la trecerea sa în nemurire. Aproximativ o sută de persoane au cinstit amintirea regretatului actor, depunând flori şi candele aprinse la bustul din bronz, amplasat încă de joi, la căpătâiul maestrului, pe aleea principală din Cimitirul Central. Respectând rânduielile creştineşti, devotata sa soţie, Nina Jean, a împărţit spre pomenirea regretatului actor, după slujbă, colivă şi vin, în căni personalizate cu chipul maestrului.

„Mi-e foarte greu... Am mers, timp de 30 de ani, împreună. Era un om foarte sensibil şi i-am făcut un monument pe măsura sufletului lui şi sperăm ca, de acolo, de undeva, să fie mulţumit. E greu... A trăit şi a murit frumos, pentru că vroia, ca toţi marii artişti, să moară pe scenă”, a declarat în exclusivitate pentru ziarul „Telegraf”, soţia artistului, Nina Jean, răscolită de durere şi de amintiri.

„Nea Jean ne lipseşte mult. Pentru mine rămâne un mare om şi un mare caracter, de la care am avut de învăţat foarte multe lucruri. În fiecare zi îi simţim lipsa, când mergem prin locurile în care, de obicei, mergeam împreună. Eram foarte apropiaţi. A fost ca un tată pentru mine. O să-l respect mereu şi o să-mi amintesc ceea ce am învăţat de la dânsul: să fiu om, să fiu un bun profesionist şi să mă ţin de cuvânt. Sunt foarte onorat că am avut ocazia să stau lângă un mare artist”, a spus solistul de muzică grecească Ionuţ Galani, care i-a fost alături maestrului în spectacolul aniversar „Frumosul de la Marea Neagră”. De altfel, între familia Galani şi cea a lui „nea Jean” există o veche prietenie, de trei decenii.

„Nu l-am cunoscut foarte bine pe maestru, dar în ultimii ani a lucrat cu noi la filmele cu şi pentru copii, unde am avut onoarea şi plăcerea să joc alături de dânsul. Era un monument de veselie, de bun-simţ şi de dragoste pentru cei din jur. Era un om de o generozitate deosebită. Un om cu O mare. Un mare artist. Pe fetiţa mea, Dumitrana, o iubea foarte mult. Ar fi trebuit să joace şi în recentul nostru film, „Criza SRL”, dar, din păcate, nu s-a mai putut”, a spus actriţa şi cântăreaţa Ileana Şipoteanu, care a ţinut să fie prezentă la acest moment comemorativ.

Printre cei prezenţi la slujba de pomenire s-a aflat şi primarul din Techirghiol - oraşul natal al lui Jean Constantin - Adrian Stan, dar şi sculptorul Cătălin Dragoş Munteanu, cel care a realizat bustul maestrului, cât şi pe cel al lui Gheorghe Dinică. „Nu-i uşor să faci un portret Jean Constantin, dar pentru că iubesc mult ceea ce fac, am reuşit. Privind în urmă, pot spune că a fost o „luptă”. A fost o vreme când am trăit sub impresia lui Jean Constantin”, a spus sculptorul Cătălin Dragoş Munteanu, care s-a inspirat, în realizarea bustului, din filme şi fotografii inedite, puse la dispoziţie de familia artistului,

Slujba de pomenire, care a început sâmbătă, la ora 11.00, a fost urmată, la amiază, de parastasul de şase luni, desfăşurat la localul „Vraja Mării”.