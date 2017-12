Magazii de pe strada Interioară, făcute scrum

Intervenţie în forţă a pompierilor constănţeni, în noaptea de joi spre vineri, după ce mai mulţi paznici au sunat la 112 şi au anunţat că o magazie de pe strada Interioară 2 a fost cuprinsă de flăcări. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“, primul apel de urgenţă a fost înregistrat la ora 23.30 şi persoana care a cerut ajutor a spus că un fum dens se ridică deasupra unui depozit ce aparţine unei societăţi de telecomunicaţii. Pentru stingerea incendiului au fost trimise în ajutor patru autospeciale de pompieri. Din cauza vântului puternic şi a materialelor uşor inflamabile din magazii, focul s-a extins rapid şi la alte două depozite din apropiere, ce aparţin altor firme. Militarii au reuşit să stingă flăcările după mai bine de două ore. Unul dintre proprietarii magaziilor arse dă vina pe angajaţii societăţii de telecomunicaţii. „Au dat foc la gunoaie sau la cabluri. Am venit, am deschis depozitul şi am scos bunurile afară. Din fericire, paguba este totuşi mică, nişte navete şi sticle, atât“, a spus reprezentantul firmei de distribuţie. „Am fost anunţaţi că arde o magazie. Incendiul se manifesta, însă, la trei depozite. În magazii se aflau cabluri electrice, materiale din plastic uşor inflamabile. A fost o intervenţie foarte dificilă“, a declarat plt. maj. Gheorghe Burducel, din cadrul ISU „Dobrogea“. În prezent, militarii fac investigaţii pentru a stabili cu exactitate cauza producerii acestui incendiu. Focul a mistuit zeci de navete din plastic, paleţi din lemn, cabluri, dar şi trei autoturisme.