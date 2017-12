Magazine în loc de parcări și spații verzi, noua politică a Primăriei Constanța

23:12:20 / 22 Noiembrie 2017

Pentru cta

Pentru cine sunt facute campaniile, indeferent de cat de neintresante ar fi de un profit anume, ca si reclamele, unele mai indraznente, care isi dau arama pe fata, altele mai pe ascuns. Cine msi poate crede in cineva, care nu si-a ajutat nici macar venicii din cartierul in care a copilarit, candd in fata blocului, la 4 metri a fost construit un alt bloc, care nu le mai le lasa locuitorilor cu 40 de ani, de ani vechime in acel loc sa aiba soare in case. Cica era terenul unor oieri, pentru care au capatat marturii false, din timpul razboiului, dar acolo su fost unitati miltare, nu islaz. Islaz poate fi oriunde si vreau si islazul meu pe care am copilarit!!!!!!!!!!!!