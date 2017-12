Magazinele care vînd produse cu efect halucinogen ar putea fi închise

Magazinele care vînd produse etnobotanice ce au efecte halucinogene ar putea fi închise în cîteva luni, a declarat, ieri, ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac. “Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) vrea să elaboreze o reglementare pe care să o promoveze Ministerul Sănătăţii şi, obligatoriu, vînzarea lor să se facă cu acordul ANM. Ulterior, sigur că, dacă se reglementează la nivel european acest lucru, în România, în mod sigur, în cîteva luni, distribuţia lor va fi interzisă, după care vom vedea care e reglementarea europeană”, a spus dr. Bazac. De peste două săptămîni sînt începute controale, împreună cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi cu Agenţia Naţonală Sanitar-Veterinară, cu privire la legalitatea produselor comercializate în acest tip de magazine. „Cel puţin în Bucureşti au apărut o serie de magazine de vise în care se vînd anumite produse biologice care în momentul de faţă nu au statut foarte bine determinat nici în România, nici în UE. Am comunicat la Londra - provenienţa companiei este britanică - şi am aflat că nici acolo statutul, cel puţin din punct de vedere medical al vînzării acestor produse, nu este reglementat. Şi atunci a rămas că la nivelul UE o să se ia o decizie în ceea ce priveşte aceste produse biologice pentru că pare-se că au diverse efecte halucinogene şi cred că la momentul ăsta este periculos să se vîndă fără să fie un control foarte, foarte bine precizat”, a mai spus dr. Bazac. Ministrul Sănătăţii a mai spus că marţi va merge la Luxemburg, unde va avea loc Consiliul miniştrilor Sănătăţii şi unde va fi discutată această problemă. “Eu nu cred că salvie vîndută în plic pentru necesităţi biologice nu poate fi un produs pe care Ministerul Sănătăţii sau oricare altă structură a statului să nu-i poată controla vînzarea. Sînt destul de îngrijorat de mai bine de o lună, de cînd am aflat că se vînd aceste lucruri în România, pentru că targetul este o anumită categorie de tineri şi, din păcate, ei au început să cumpere aceste produse, aceste plante şi efectele se pot vedea deja”, a adăugat dr. Bazac. Şi la Constanţa, pe principalele bulevarde ale oraşului, s-au deschis mai multe Weed Stores, cu geamurile acoperite cu autocolant galben sau verde, ce-şi aşteaptă, fără teamă, cumpărătorii.