Magazinele hard discount vor invada România

Retailerii vor avea, în 2010, un an mai greu decât a fost 2009, o evoluţie favorabilă fiind preconizată pentru reţelele de magazine de tip hard discount (cu preţuri mici - n.r.) şi pentru cele online, apreciază reprezentanţi ai companiilor de profil din România. \"2009 nu va fi un an fericit, nu am încă cifrele finale, dar cred că se va constata o contractare a pieţei de retail şi o împărţire pe mai mulţi jucători. În ceea ce priveşte anul 2010, acesta va fi mai dificil, însă va fi favorabil reţelelor de magazine de tip hard discount, singurul format în care se anunţă investiţii pentru perioada următoare. Aceste reţele, care în ţări precum Franţa, Germania sau ţările nordice au o cotă de piaţă foarte mare, au intrat timid şi în România\", a declarat, ieri, la seminarul \"Romania 2009 Retail Forum\", directorul executiv al Selgros România, Alexandru Vlad. El a adăugat că produsele acestor tipuri de magazine au preţuri scăzute şi sunt, relativ, bune. \"Odată cu intrarea masivă a acestui tip de magazin pe piaţă, corelată cu o scădere a preţurilor la terenuri în unele zone, peisajul retailerului român se va schimba total. 2010 va fi cu siguranţă primul an în care hard discountul va avea un cuvânt de spus\", a afirmat Vlad. Totodată, reprezentanţii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR) consideră că şi reţelele online vor avea de câştigat. \"Ponderea cifrei de afaceri obţinute din magazinele online a început să fie din ce în ce mai mare\", a spus Adrian Manolache, secretar general al AMRCR. Principalii jucători din sectorul de discount din România sunt Profi, Pludi Market, Rewe şi MiniMax Discount.