Maghiarii fac un nou pas pentru autonomia Ținutului Secuiesc

19:22:02 / 26 Ianuarie 2017

Istoria nu se uita

E logic si normal, acum foarte multi ani maghiarii au participat la razboaie alaturi de romani impotriva dusmanilor tarii. Au aparat tara cu pretul vietii lor iar in schimb liderii nostrii le-au promis autonomia, autonomie ce nu a mai venit. Ne-am incalcat des cuvantul dat si am fost duplicitari inclusiv in timpul celor doua razboaie mondiale. In momentul in care devenim integrii si lasam minciunile deoparte o sa avansam ca societate, daca ei nu luptau alaturi de noi poate ca Romania nici nu mai exista in forma actuala.