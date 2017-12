Maghiarii inițiază proiecte fantasmagorice

14:06:31 / 28 August 2014

pentru teufelssohn

Draga fiu al lui teufel,Romania este un stat de drept unitar si daca doriti autonomie ,mergrti in Ungaria.Poti sa-mispui ce drept au Romanii din Ungaria? Nu au inscriptii bilingve,nu au scoli in limba romana,nu au dreptul de a se organiza intr-o minoritate politica,etc. Voi vreti de toate in Romania,invocand ca este parte din UE,dar sa stii ca si Ungaria este parte din UE si acei Romani napastuiti nu aunici un drept in Ungaria. napastuiti nu au niauau nici un drept