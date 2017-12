Maghiarii visează în continuare la autonomie

07:12:28 / 06 Septembrie 2014

ROMANII DORM UNGURII ACTIONEAZA

Stim bine care este politica Ungariei si maghiarimii din Romania dintotdeauna si pana astazi . Sa reamintim cateva “ actiuni “ politice ca sa ne dam seama de ce se intampla astfel de manifestari si cine sunt vinovatii : PSD (FSN,FDSN,PDSR) este principalul vinovat si responsabil pentru aparitia cancerului politic numit UDMR . In loc sa pedepseasca pe asasinii romanilor din Harghita si Covasna , dl Iliescu i-a gratiat . Asasinii au fost aparati in process de dl Frunda , astazi consilierul dlui Ponta . Iliescu este cel care a lansat demagogica “ reconciliere istorica “ si a semnat Tratatul de baza cu Ungaria . Ungurii nu au recunoscut nici pana astazi crimele savarsite in Transvilvania ocupata in 1940 si nici apartenenta de drept a acesteia la Romania .PSD a promovat Legea administratiei publice si o Constitutie prin care maghiarii au capatat drepturi colective pe care nu le are nicio minoritate in Europa , precum si multe alte drepturi ca invatamant in limba maghiara , folosirea limbii maghiare in administratie etc .PD si PNL in cadrul guvernarii CDR au emis acte vizand segregarea invatamantului si instalarea de facto a administratiei maghiare in Harghita- Covasna . Parlamentarii liberali , taranisti ,si democrati au blocat alaturi de PSD Raportul Harghita – Covasna care mentiona actele barbare comise de maghiari impotriva romanilor .S-a ajuns pana acolo incat Frunda si Tokes sa ne reprezinte in P.E. Si mai putem adauga zeci si sute de actiuni antiromanesti pe care partidele , politicienii , din interese meschine si de a-i avea complici la guvernare pe udemeristi le-au acceptat nesocotind interesele nationale . Si ne mai miram astazi ca au loc asemenea fenomene ? P.P.Negulescu politician si filozof roman atragea atentia prin anii ’20 asupra pericolului admiterii partidelor infiintate pe criterii etnice , ba chiar mai mult cerea ca acestea sa n u fie admise prin lege la guvernare . Marko Bela a spus clar : niciun partid din Romania nu poate guverna fara UDMR . Proiectul de autonomie nu este " un vis " ci un atentat la securitatea statului roman . UNGURII NU VISEAZA - EI ACTIONEAZA