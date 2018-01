Maghiarii vor autonomie în anul Centenarului Unirii!

20:03:00 / 09 Ianuarie 2018

DECLARATII IPOCRITE SI TARDIVE

UDMR,PCM si PPM , in virtutea relatiilor fratesti si de colaborare cu politicianistii romani, s-au coalizat pentru a " discuta " ( adica a impune ) acordarea autonomiei locale, regionale si culturale , cerinta fireasca si plina de speranta pentru devotamentul cu care maghiarimea din Transilvania a luptat pentru propasirea, progresul si modernizarea Romaniei. Pentru asta trebuie sa le fim recunoscatori , avand in vedere ca, pacifisti si prietenosi cum sunt maghiarii din nastere, nu au pus in practica indemnul lui Ducso Csaba care scria intr-o brosura in 1940 urmatoarele idei pline de umanism si dragoste fata de romani. Citam : " Voi sugruma pe fiecare valah ce-mi iese in cale. Nu va fi indurare. Voi aprinde satele valahe. Voi trece prin sabie toata populatia, voi otravi fantanele si voi ucide si copiii din leagan. Voi distruge acest neam ticalos si hot....si atunci nu va mai fi in Ardeal decat o ssingura nationalitate, cea maghiara.....Nu va fi mila !..." Normal ar fi ca sa nu se mai reinvie trecutul, dar asa ceva nu se poate atata timp cat maghiarii provoaca mereu conflicte si situatii incompatibile cu vremurile pe care le traim. Trianonul i-a innebunit pe maghiari si au jurat sa aduca iar Transilvania la " patria mama ". avand in vedere ca maghiarii au gasit acum doua mii de ani un teritoriu pustiu, romanii venind nu se stie cand, nu se stie cum, si de unde. Si asa, incet incet, folosind toate mijloacele posibile, au reusit cu ajutorul hitleristilor sa revina in Transilvania, unde glorioasa armata maghiara impreuna cu " levenţii" si " zdrentăroşii ", au impuscat,au spanzurat,si au spintecat romani, au dat foc la case si biserici, au taiat cu baionetele femei gravide. Romanii nu s-au razbunat desi au ajuns iar in Budapesta, fiind toleranti pana la prostie. Maghiarilor din Transilvania le-am facut Regiune Autonoma unde au avut mai multe drepturi si avantaje economice decat romanii din restul tarii, si la fel de recunoscatori, dupa cum le este firea, dupa evenimentele din decembrie 1989 s-au dedat iar la abuzuri si crime, obligandu-i pe romani sa plece din asa zisele tinuturi secuiesti. Drept multumire, ticalosii fosti comunisti ajunsi la putere i-au recompensat pe maghiari cu tot felul de drepturi pe care le stim si nu le mai pomenim. Despre perfida politica maghiara sprijinita direct de ticalosii politicianisti romani vom scrie cu alta ocazie. Actiunile provocatoare ale maghiarilor abia au inceput. Marea Unire si Trianonul vor determina maghiarii sa provoace si sa adanceasca conflictul pentru a demonstra ca astazi, ca si in trecut, sunt victimele barbariei romanesti. Sa nu uitam ca s-a ajuns la aceasta situatie datorita faptului ca toate partidele care au guvernat si nenorocit Romania s-au folosit de colaborarea frateasca si complicitatea UDMR. Nu-i credem pe cei amintiti in articol pana cand nu ne va dovedi ca UDMR nu va mai participa la guvernare. P.P.Negulescu scria in perioada dintre cele doua razboaie mondiale ca partidele infiintate pe criteria etnice nu trebuie admise la guvernare.