Magica şi Old No. 7 concertează în Heaven’s Hell

Clubul Heaven’s Hell găzduieşte, pe data de 25 februarie, de la ora 20.00, un inedit concert rock susţinut de trupele constănţene Magica şi Old No. 7. Preţul biletelor este de 10 lei.

Formaţia Magica abordează genul Power Metal, iar evenimentul amintit este prilejuit de prezentarea live a ultimului album, intitulat „Dark Diary”, care reuneşte piese de pe discurile anterioare, interpretate, însă, într-o manieră actuală. Componenţa trupei este formată din: Bogdan Costea - chitară, Hertz - tobe, Ana Mladinovici - solistă, Bogdan Avrigeanu - chitară bas şi Emy Burcea - chitară, la care se adaugă munca de studio a cunoscutului 6fingers.

Show-ul din Satul de Vacanţă marchează şi startul unui turneu naţional al celor de la Magica, ce se va încheia pe data de 10 aprilie şi va include concerte în Constanţa, Galaţi, Sibiu, Deva, Reşiţa, Bucureşti, Cluj, Braşov, Bacău, Suceava, Arad, Timişoara. Formaţia şi-a început activitatea în urmă cu nouă ani, iar discografia sa cuprinde cinci albume.

Old No. 7 este un proiect născut în 2007, o trupă care nu interpretează decât cover-uri din blues. Este vorba despre un blues combinat cu heavy metal, mai precis un hard-blues mai modern, diferit de blues-ul clasic. Pe parcursul celor patru ani de existenţă, Old No. 7 a susţinut peste 30 de spectacole în ţară, în majoritatea oraşelor iubitoare de rock pretenţios. Componenţa trupei s-a schimbat, de-a lungul timpului, iar formula actuală este: Cristian Ilie - vocal, Dragoş Pitu - baterie, Tiberiu Duţu - chitară bass şi Cristi Broască - chitară.

Cei din Old No.7 au apelat la Vertigo pentru a concerta, pentru că, spun aceştia, le-a fost imposibil să găsească doi muzicieni serioşi cu care să-şi continue lucrul. Componenţa Vertigo este formată, pe lângă Cristi Ilie şi Dragoş Pitu, din: Virgil Stoica - chitară bass, Mugur Duţu - chitară şi Şandor Dombi - chitară. Un alt aspect de remarcat este faptul că solistul Cristian Ilie e un nume legat de rock-ul constănţean, punctând istoria unor formaţii precum Cuarz, Voltaj, Roşu şi Negru, Krypton şi Comando. De fapt, constănţeanul a plecat să cânte în capitală la vârsta de 16 ani şi s-a întos la 34 ani, după ce membrii trupei Voltaj au renunţat la rock pentru un pop-electro comercial. Colegii săi de scenă de la malul mării nu au putut urma o carieră muzicală, însă rockerii „bătrâni” (prin prisma pasiunii faţă de acest gen muzical şi a cunoştinţelor din domeniu) îi vor recunoaşte din unele trupe ale anilor ’80-’90 din oraş.