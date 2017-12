“Magicianul” Federer

Tenismanul Roger Federer a calificat drept “magic” primul său succes în ultimul act la Roland Garros, obţinut, duminică, după victoria în faţa jucătorului Robin Soderling, perfomanţă care a dus la egalarea recordului deţinut de Pete Sampras, 14 turnee de Grand Slam cîştigate în carieră. Federer s-a impus, duminică, în finala de la Roland Garros, cu 6-1, 7-6, 6-4, în duelul cu suedezul Robin Soderling. “Acest succes este o realizare incredibilă. Am realizat mai mult decît mi-am imaginat vreodată. Visul meu din copilărie era să cîştig o dată la Wimbledon. Să cuceresc 14 titluri de Grand Slam este un sentiment incredibil. Să reuşesc acest lucru aici, la Paris, este ceva magic. Este un record uriaş. Mereu am crezut că este excelent că pot face parte dintre cei mai buni jucători din lume. Sper să-mi menţin aceste recorduri şi să dobor altele. Totuşi, nu eu trebuie să decid care este cel mai bun tenisman sau care nu este”, a precizat jucătorul elveţian. Federer consideră că eliminarea lui Rafael Nadal, principalul favorit la Roland Garros, încă din faza optimilor de finală, a constituit un avantaj în obţinerea acestei victorii, dar şi o presiune în plus. Fostul număr unu mondial consideră că după ce a aşteptat atît de mult pentru a se impune la Roland Garros, succesul este unul şi mai important: “Satisfacţia este şi mai mare, mai ales că am fost atît de aproape în anii precedenţi. Prima finală piedută aici a fost extrem de greu de suportat, următoarele două însă au trecut mai uşor”. A fost a patra finală consecutivă la Paris pentru Federer, precedentele trei fiind pierdute în faţa spaniolului Rafael Nadal. Federer a recunoscut că se aştepta să aibă o finala grea în faţa suedezului Robin Soderling, dar faptul că a avut un debut de meci reuşit i-a făcut meciul mai uşor. Elveţianul a recunoscut că i-a fost puţin teamă în momentul în care finala a fost perturbată, la scorul de 6-1, 2-1, de un spectator care a intrat pe teren şi a încercat să ajungă la el ca să-i pună ceva pe cap. Spectatorul în cauză a fost scos imediat de pe teren de forţele de ordine. După turneul de la Roland Garros, în vîrful topului mondial nu au apărut schimbări. Spaniolul Rafael Nadal este pe primul loc, cu 13.140p, urmat de Roger Federer, cu 11.070p, şi Andy Murray (Marea Britanie), cu 9.230p. Suedezul Robin Soderling, finalist la Paris, a urcat 13 poziţii, fiind acum pe 12, cu 2.825p.