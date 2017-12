Magistrați de la Curtea de Apel București, suspecți de plagiat

Un articol publicat de cotidianul “România Liberă” acuză doi judecători de la Curtea de Apel București, Anamaria Trancă și George Dorel Matei, că ar fi plagiat din texte apărute anterior în limba română în cadrul unui articol publicat în engleză în revista unei conferințe ce a avut loc în anul 2012. “În 2012, Matei, Trancă (pe atunci judecătoare la tribunal) şi Luminiţa Dragne, o avocată din Bucureşti, au participat la ediţia a şasea a Conferinţei Internaţionale „Provocări ale Societăţii Cunoaşterii” (Challenges of the Knowledge Society - CKS), organizată de universitatea privată bucureșteană „Nicolae Titulescu”. Ulterior, în revista conferinţei, cei trei au publicat, în limba engleză, articolul „Financial crime in the Romanian banking system” (Editura ProUniversitaria, Bucureşti, pag. 121-126). În text pot fi izolate mai multe încălcări ale regulilor academice. În primul rând, există câteva suspiciuni de plagiat din texte publicate anterior în limba română”, spune autorul articolului.

Jurnaliștii de la „România Liberă“ dau exemple din articolul respectiv. “Cea mai gravă formă - (facsimil 1) de plagiat din articol este fără precizarea sursei. „The beginning of the fight against corruption is indeed a signal that society, at least at decisional level, has noted one of the essential problems that stand at the base of the growth of financial-banking frauds, seldom rising to prejudices of hundreds and thousands of billions”, scriu cei trei la pagina 124. Fragmentul apăruse cu 15 ani mai devreme, în cartea lui Tudor Amza, „Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, pag. 203-204, sub forma: „Declanşarea luptei împotriva corupţiei este, într-adevăr, un semnal că societatea, cel puţin la nivelul actului decizional, a sesizat una din problemele esenţiale care stau la baza creşterii fraudelor financiar-bancare, deseori ridicându-se la prejudicii de sute şi mii de miliarde lei”.

Jurnaliștii de la „România Liberă” mai spun că o altă formă de plagiat detectată în articolul cu pricina este legată de preluarea unor fragmente de text fără ghilimele, dar cu menționarea sursei în nota de subsol şi în bibliografie. “Specialiştii, inclusiv cei din CNATDCU, care au analizat astfel de preluări, le-au catalogat drept plagiate. În cazul articolului din 2012, sunt întâlnite mai multe asemenea situaţii. Exemplul cu cea mai mare întindere are 19 rânduri (facsimil 2), cartea-sursă fiind scrisă de Emilian Stancu: „Tratat de criminalistică“, ediţia a 3-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, 2004, Bucureşti. Alte exemple de acest gen sunt preluările din „Conotaţiile“ lui Amza (pag. 208) sau din cartea lui Costică Voicu, a Georgetei Ştefania Ungureanu şi a Adrianei Voicu, „Globalizarea şi criminalitatea financiar-bancară“, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2005, pag. 440 (facsimil 3). Este probabil ca o bună parte a articolului să fie construită pe acest „calapod”“, se arată în articolul din „România Liberă“.

În materialul citat, judecătorul George Dorel Matei este acuzat că ar fi preluat în teza sa de doctorat, susținută la Academia de Poliție “Al.I. Cuza”, pasaje dintr-un articol publicat în „Revista de Ştiinţe Juridice“, fără să citeze sursa. “Cel mai flagrant este plagiatul „grosier”, fără notă de subsol. Este vorba de o pagină (facsimil 5)copiată de la Alexandru Şerban, autor al articolului „Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate: statut, atribuţii, acte”, publicat în „Revista de Ştiinţe Juridice“, nr. 3/2009, pag. 47-53. Revista este editată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova. Matei a preluat integral paragrafe de la Şerban şi înainte de acest fragment a indicat acest lucru într-o notă de subsol, dar imediat a continuat să copieze de la acesta, fără să mai menţioneze sursa”, spune autorul articolului din „România Liberă“.

Autorii articolului mai spun că “George Dorel Matei, judecător la Curtea de Apel București, a devenit o vedetă națională după ce, împreună cu judecătoarea Ana Maria Trancă, a decis condamnarea Marianei Rarinca, în 2015, la trei ani de închisoare cu suspendare. Aceasta din urmă fusese acuzată de către Livia Stanciu, șefa Înaltei Curți la acea vreme, de șantaj, dar achitată. Cazul a suscitat foarte multe dezbateri publice și a ridicat semne de întrebare în legătură cu hotărârea finală luată de Matei și Trancă”. Aceștia mai arată că “judecătorul George Dorel Matei a realizat un record greu de egalat: în mai 2016, a reușit să judece un dosar într-un singur termen. În nici două ore, magistratul nu doar că a consultat întreg dosarul de multe volume, dar a și dat o decizie definitivă. Este vorba despre dosarul în care s-a emis un mandat de arestare pe numele lui Alexander Adamescu. RL a arătat recent că, în acest dosar, judecătorul George Dorel Matei a fost repartizat ilegal, prin decizie a conducerii Curții de Apel București, nu aleatoriu, prin sistemul electronic ECRIS”.