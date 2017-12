Magistraţii constănţeni nu protestează!

Protestele magistraţilor din toată ţara au pus pe jar Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti (MJLC) şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În vreme ce ministrul Cătălin Predoiu trimite scrisori instanţelor, în care cere stoparea acţiunilor, preşedintele CSM, Virgil Andreieş i-a îndemnat pe magistraţi la „calm, raţiune şi rezervă”. El a declarat că le înţelege disperarea, dar îi roagă să se gîndească la justiţiabilii ce nu au nicio vină. Andreieş spune că s-a ajuns în situaţia în care justiţia din România nu are bani nici măcar de consumabile şi a avertizat că se va ajunge la un „blocaj”. Virgil Andreieş a reamintit faptul că, în nenumărate rînduri, a cerut Executivului să soluţioneze funcţionarea sistemului judiciar, dar fără rezultat. Preşedintele CSM a ţinut să precizeze că taxele de timbru obţinute de Justiţie au fost transferate la consiliile locale iar justiţia nu mai are bani de citaţii sau de consumabile”. Ca urmare, ministrul Predoiu, a declarat, ieri, că are în vedere un proiect de lege pe care să îl înainteze Parlamentului, pentru ca banii din taxa de timbru să meargă în justiţie, nu la consiliile locale. „Gîndim un proiect pentru toamnă cu referire la taxa de timbru pe care îl vom înainta Parlamentului pentru ca banii să meargă în justiţie, nu la consiliile locale”, a declarat Predoiu despre posibilitatea ca sumele strînse din taxe de timbru să rezolve măcar parţial lipsa de fonduri din justiţie. În replică la declaraţia lui Predoiu, preşedintele CSM a spus că este un semnal bun, dar vine foarte tîrziu.

De trei zile, magistraţii bucureşteni au demarat o acţiune de protest, în sensul întreruperii activităţii timp de trei ore. Lor li s-au alăturat colegii din Oradea, Timiş, Galaţi, Argeş, Iaşi, Giurgiu, care vor boicota şi ei actul de justiţie. La Constanţa, conducerea instanţei Curţii de Apel nu a luat încă o decizie în acest sens, aşteptînd întrunirea magistraţilor pentru a ajunge la o concluzie comună. Cert este că şedinţele de judecată de ieri, s-au desfăşurat normal, judecătorii intrînd în săli alături de grefieri, ceea ce înseamnă că momentan magistraţii constănţeni nu protestează împotriva suspendării sporului de risc de 50 %.