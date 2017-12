Magistraţii vor preda elevilor educaţie juridică

14:33:05 / 01 Aprilie 2014

IMITATIE IEFTINA

LASATI ELEVII IN PACE ! AU NEVOIE DE EDUCATIE DE COMPORTAMNET,DE EDUCATIE CIVICA,NU DE PENALURILE VOASTRE .DUPA VOI,SUNTETI IN STARE SA LE PUNETI CODURILE SUB ARIPI.NU II MAI COPIATI PE ALTII CU PROTOCOALELE VOASTRE DE NIMIC !