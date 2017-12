Magiunul de Topoloveni ajunge în Orientul Mijlociu şi în SUA

07:52:13 / 15 Ianuarie 2014

E bine si asa

Este un lucru bun, pentru ca pe pietele din Orientul apropiat, comerciantii de acolo , nu au auzit de Romania , ori o cunosc prin intermediul lui Gica Hagi, o parte din ei ! In schimb in mall-urile din Dubai am vazut ... brinza bulgareasca, un brand inregistrat si care este identica cu cea romaneasca si asta acum 4 ani .