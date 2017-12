Magiunul românesc a ajuns la San Francisco

Promovarea Magiunului de prune Topoloveni, produs 100% românesc, continuă la nivel internațional, iar la începutul acestui an este prezentat oficial la Winter Fancy Food Show San Francisco, cea mai mare expoziție de produse alimentare de pe coasta de vest a Americii, au anunțat, ieri, reprezentanții companiei producătoare, într-un comunicat de presă. Magiunul de prune Topoloveni a ajuns pentru prima dată în America prin cel de-al doilea program de promovare pe fonduri europene accesat de producătorul Sonimpex Topoloveni - "I love European Fine Foods" -, care a debutat anul trecut, în Dubai. Winter Fancy Food Show reunește expozanți din SUA și alte 35 de țări, Magiunul de prune Topoloveni fiind singurul produs românesc prezent la acest eveniment. „Prin Magiunul de prune Topoloveni, produs deja recunoscut și certificat la nivel european ca fiind unic, tradițional și autentic, cultura gastronomică românească face înconjurul lumii. Am reprezentat cu mândrie țara la cele mai importante evenimente gastronomice din Europa, am fost în Rusia, Dubai și Coreea de Sud, iar acum pășim cu încredere pe tărâm american. Sperăm ca americanilor să le placă gustul românesc, gust păstrat de 100 de ani în această rețetă unică, și să aprecieze calitățile nutriționale ale acestui aliment funcțional”, a declarat directorul general al Sonimpex Topoloveni, Bibiana Stanciulov.