Magnatul britanic Richard Branson, proprietarul trustului Virgin Group, a suferit un accident pe o pârtie de schi din Elveţia, pe data de 1 ianuarie. Miliardarul britanic a suferit o ruptură de ligamente la nivelul genunchiului, după ce s-a ciocnit cu un schior adolescent, pe o pârtie din Elveţia, unde îşi petrecea vacanţa de iarnă. ”Un adolescent s-a ciocnit de mine în timp ce schiam în prima zi din acest an şi am suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior (ACL). În următoarele 24 de ore am făcut o operaţie şi mi s-a montat un nou ligament. În mod normal, voi avea nevoie de nouă luni pentru ca vindecarea să fie completă, însă am început deja să fac exerciţii, pentru a mă repune pe picioare cât mai repede”, a declarat Richard Branson într-un mesaj postat pe blogul său. Totodată, magnatul britanic s-a declarat încântat de faptul că Noul An se anunţă a fi unul destul de aglomerat, avertizându-i pe angajaţii săi: ”Din fericire, am într-o mână o agendă electronică, iar în cealaltă un telefon. Subalternii mei nu sunt prea norocoşi”.

Richard Branson este un industriaş britanic în vârstă de 60 de ani, patronul Virgin Group din care fac parte peste 400 de companii. La vârsta de 16 ani a deschis primul său magazin, Student, iar în 1970 a înfiinţat un serviciu de expediere prin poştă a discurilor muzicale. În 1972, Richard Branson a inaugurat primul său magazin de discuri, Virgin Records, cunoscut ulterior sub denumirea de Virgin Megastore. De altfel, brandul Virgin s-a dezvoltat rapid în anii ’80, odată cu apariţia pe piaţă a companiei de transport aerian Virgin Atlantic Airways şi a casei de discuri Virgin Records. Potrivit revistei ”Forbes”, Richard Branson ocupă locul 212 în topul celor mai bogate persoane din lume, averea sa fiind estimată la peste patru miliarde de dolari.