Magnatul rus Mihail Prohorov intră în politică

Oligarhul rus Mihail Prohorov, care deţine 50% din Renaissance Capital Limited, cu rol central în consorţiul de bănci ce intermediază oferta de privatizare a Petrom, a părăsit, ieri, în mod oficial, afacerile, pentru a intra în politică. Prohorov a fost clasat de ”Forbes” pe locul al treilea în rândul celor mai bogaţi oameni din Rusia, averea lui fiind estimată la 18 miliarde de dolari. La sfârşitul lunii iunie, Prohorov părăsise şi postul de director general al celei mai mari companii de exploatare minieră auriferă din Rusia, Polyus Gold. În iunie, miliardarul a fost ales preşedinte al partidului politic Cauza Dreaptă, cu orientare favorabilă mediului de afaceri. Noul politician a anunţat că are ca scop să se plaseze pe locul al doilea la alegerile parlamentare din decembrie. Mişcarea Cauza Dreaptă a fost înfiinţată în urmă cu doi ani şi în prezent nu are reprezentare în Duma de Stat a Rusiei. Oligarhul a motivat că are nevoie de mai mult timp pe care să-l dedice politicii şi de aceea renunţă la conducerea afacerilor. Prohorov rămâne însă principalul beneficiar al profiturilor de la Onexim şi Polyus Gold, chiar dacă renunţă la afaceri.

Preşedintele rus, Dmitri Medvedev, s-a întâlnit cu Prohorov după ce a fost ales la conducerea partidului Cauza Dreaptă. Fostul lider al Senatului rus, Serghei Mironov, a declarat la începutul acestei luni că Dmitri Medvedev şi Vladimir Putin ar putea propune un candidat necunoscut pentru alegerile prezidenţiale din 2012, sugerând că acesta ar putea fi Prohorov. Mironov a spus că liderul comunist, Ghennadi Ziuganov, şeful partidului liberal-democratic, Vladimir Jirinovski şi magnatul Mihail Prohorov vor intra în campania pentru prezidenţialele de anul viitor.