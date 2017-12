Mahmoud Abbas nu va candida pentru preşedinţia Autorităţii Palestiniene

Mahmoud Abbas a anunţat Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) că nu va mai candida pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Palestiniene, în luna ianuarie, a declarat, joi, un oficial palestinian de rang înalt. ”Preşedintele Abbas a declarat în faţa comitetului executiv al OEP că nu se va prezenta la viitoarele alegeri prezidenţiale, iar comitetul executiv i-a spus că respinge decizia sa în unanimitate”, a precizat Yasser Abed Rabbo. ”Ei au anunţat că îi susţin în continuare candidatura la alegerile prezidenţiale de la 24 ianuarie, care urmează să aibă loc în acelaşi timp cu alegerile legislative”, a adăugat secretarul general al comitetului executiv al OEP.

Fâşia Gaza se confruntă, în prezent, cu un scandal financiar care are în centrul său fraude comise în legătură cu săparea de tuneluri la frontiera cu Egiptul, ca modalitate de a ocoli blocada economică impusă de Israel acestui teritoriu foarte sărac, relatează CNN. Disperaţi să scape de sărăcie, palestinienii au fost încurajaţi să investească în construirea de tuneluri prin care se introduc produse de contrabandă în Fâşia Gaza, în oraşul de frontieră Rafah. Însă, unii dintre cei care au colectat asemenea fonduri au dispărut cu banii, fără să construiască niciun tunel. Estimările privind sumele pierdute în acest fel variază între 100 şi 500 de milioane de dolari. Mişcarea Hamas, care se află la putere în Fâşia Gaza şi care are şi o aripă înarmată pe care Israelul şi SUA o consideră o grupare teroristă, încearcă să obţină banii înapoi. Hamas a anunţat că are în custodie doi suspecţi şi că încearcă să găsească o parte din banii investitorilor. Însă, nu doar investitorii pierd bani în acest fel. Abu Ismail, unul dintre comercianţii din tuneluri, afirmă că urăşte tunelurile şi abia aşteaptă ziua în care Israelul va ridica blocada, pentru ca bunurile să poată intra legal în Fâşia Gaza, şi nu în acest fel. ”Vreau să merg în parc la sfârşitul zilei, în loc să îmi caut fiul, care sapă la tunel pentru a-şi câştiga existenţa şi să îl găsesc mort înăuntrul acestuia”, a declarat comerciantul.

Sute de tuneluri subterane traversează frontiera dintre Fâşia Gaza şi Egipt, iar mii de palestinieni îşi găsesc locuri de muncă trecând prin acestea motociclete, frigidere, hrană, ţigări, provizii, lucruri de care locuitorii acestui teritoriu au nevoie şi care lipsesc din cauza blocadei. Israelul afirmă că unele dintre aceste tuneluri sunt folosite pentru introducerea de arme.

ONU dezbate raportul Goldstone privind posibile crime de război comise de Israel şi Hamas în Gaza

O rezoluţie care cere anchete independente privind presupuse crime de război comise de Israel şi Hamas în timpul războiului de iarna trecută din Fâşia Gaza este punctul central al dezbaterilor din cadrul Adunării Generale ONU pe tema raportului Goldstone. Rezoluţia va cere ambelor părţi implicate în conflict să ancheteze acuzaţiile privind comiterea de crime şi prevede posibilitatea unor acţiuni suplimentare din partea Consiliului de Securitate. ”Suntem hotărâţi să prezentăm acest raport şi recomandările pe care le conţine tuturor forurilor internaţionale relevante, inclusiv Consiliului de Securitate şi Curţii Penale Internaţionale”, a declarat ambasadorul palestinian la ONU, Riyad Mansour.

Israelul s-a aflat în centrul atenţiei ca urmare a refuzului de a accepta recomandările unui raport al ONU redactat de Richard Goldstone, fost magistrat al Tribunalului Penal Internaţional. Publicat în septembrie, documentul cere atât Israelului, cât şi grupării Hamas să ancheteze în mod independent şi să-i trimită în faţa justiţiei pe cei acuzaţi că au comis crime de război în timpul operaţiunilor israeliene derulate iarna trecută în Fâşia Gaza. În timpul operaţiunilor, 13 israelieni şi peste 1.400 de palestinieni şi-au pierdut viaţa. Afirmând că raportul favorizează Hamas, Israelul a anunţat că va realiza o anchetă proprie, derulată de propriii oficiali. Guvernul israelian a respins ideea înfiinţării unui organism independent de anchetă care să interogheze personalul militar israelian cu privire la presupuse crime de război. Dar numeroase state arabe şi organizaţii care militează pentru drepturile omului spun că anchetele interne realizate de Israel nu vor fi suficient de transparente.