Mai bine fără sex decât fără internet, în SUA!

Unul din cinci americani ar renunţa la sex, timp de un an, mai degrabă decât la internet, mediu care va genera 4.200 miliarde de dolari în 2016 în economia statelor G20, cu 70% mai mult faţă de 2011, potrivit rezultatelor unui studiu efectuat de Boston Consulting Group (BCG). Totodată, două treimi dintre americani ar renunţa la cafea, timp de un an, în favoarea internetului, iar suma medie cerută de un utilizator din SUA pentru a sta offline pentru 12 luni este de 2.500 de dolari, potrivit rezultatelor unui sondaj efectuat de BCG în statele G20, cele mai mari economii ale lumii. La nivelul G20, utilizatorii de internet ar cere să fie plătiţi cu între 3 şi 6% din venitul anual, pentru a nu accesa internetul, timp de un an. Cele mai importante servicii sunt căutarea, email-ul, online banking şi serviciile de investiţii. BCG a intervievat 1.000 de utilizatori de internet din fiecare ţară G20. Dominic Field, partener la BCG şi unul dintre autorii studiului, notează că internetul a intrat în rândul utilităţilor, precum electricitatea sau apa. Până în 2016, numărul total al utilizatorilor de internet va urca la trei miliarde, de la 1,9 miliarde în 2010. Economia online a totalizat 2.500 miliarde de dolari, anul trecut, în ţările G20. Accesul de pe terminale mobile va deveni tot mai important, smartphone-urile şi tabletele urmând să reprezinte, în 2016, 80% din numărul total de conexiuni la internet. SUA generează, în prezent, cam o treime din economia internetului, pondere care va scădea la 25% până în 2016.

Internetul contribuie cu 8,3% la economia Marii Britanii, cea mai ridicată pondere din rândul ţărilor importante G20, estimându-se că va ajunge, în 2016, la 221 miliarde lire, aproape dublu faţă de 2010, potrivit unui studiu citat de bbc.com. Analiza arată că IT are o contribuţie superioară comparativ cu educaţia, sistemul sanitar sau industria de construcţii. Marea Britanie are şi cel mai dezvoltat retail online, comparativ cu alte economii importante. Industria IT din Marea Britanie are un ritm rapid de creştere, autorii studiului estimând că va creşte cu 11% anual, astfel că va ajunge în 2016 la 221 miliarde lire, aproape dublu faţă de 2010. Analiza compară această rată de creştere cu estimările pentru China - 6,9% şi SUA - 5,4%.