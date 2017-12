Mai bine femei politice decât neveste de politician

05:50:15 / 27 Ianuarie 2015

INTERESU-L POARTA FESUL , DEMNITATEA DE FEMEIE , MAI ALES IN POLITICA , TREBUIE SA FIE DE O MARE ONOARE, ORI IN GENA NOASTRA A ROMANCELOR NU EXISTA ASA CEVA.

O SOTIE DE POLITICIAN SI-A VAZUT SOTUL CU O AMANTA , SUPARATA FOC IA SPUS SOTULUI CA DIVORTEAZA , LA CARE SOTUL IA SPUS , DACA DIVORTEZI , CINE ITI MAI CUMPARA HAINI DE BLANA VERITABILA SI CUM AI SA MAI TRAIESTI TU IN LUX , DACA DIVORTEZI DE MINE , APOI SAU DUS LA UN RESTAURANT , IMPREUNA CU AMANTA SI UN COLEG DIN POLITICIAN SI EL TOT CU AMANTA , LA CARE NEVASTA POLITICIANULUI , A INCEPUT SA-SI LAUDE AMANTA SOTULUI EI SI II SPUNEA LUI BARBATASU LA URECHE , AMANTA NOASTRA-I MAI FRUMOASA , MAI GINGASA ,MAI SUPLA , MAI FINUTA , FATA DE AMANTA COLEGULUI POLITICIAN , ACUM MORALA: CE NU FAC NEVESTELE DE POLITICIENI , PENTRU A DUCE UN TRAI DE DESFATARE MAI CEVA CA AMANTELE , ACCEPTA ORICE DIN PARTEA SOTILOR , ELE S-O DUCA BINE SI SA FIE ONORATE CU APELATIVUL DOAMNA MINISTRU , ELE TAIE ELE SPANZURA , BANII BUGETULUI DIN ROMANIA , ARE PERFECTA DREPTATE ACEST SOCIOLOG , VASILE DINCU , RAR FEMEI CA MARGARET TECHERT , FOSTA PRIM MINISTRA ANGLIEI , CARE I SA MAI SPUS SI DOAMNA DE FIER , CARE A CONDUS CU O MANA DE FIER ANGLIA IN PERIOADA DE DUPA AL 2-lea RAZBOI MONDIAL DE A REFACUT TARA DIN TEMELII , DE TOATA ANGLIA A PLANS LA MOARTEA EI ; DECI ESTE O MARE DIFERENTA INTRE FEMEI POLITICIENI , SI NEVESTE CURVE , MAI CURVE DECIT CURVELE VERITABILE , MA SCUZATI NU STIU ENGLEZA , NU STIU DACA AM SCRIS BINE TCHERT .