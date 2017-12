"Mai bine stau acasă şi învăţ decît să mă duc la petreceri mondene"

În urmă cu cîţiva ani, Selena era una din cele trei "bomboane" ale trupei "Candy". După o perioadă, Selena a părăsit formaţia care a consacrat-o, încercînd o carieră solo, apoi a luat o pauză, care a durat aprox. doi ani. Acum, Selena arată mai bine ca oricînd, iar pentru vară, pregăteşte fanilor o surpriză. Frumoasa artistă i-a încîntat, recent, şi pe constănţeni, susţinînd un recital prilejuit de Zilele Constanţei.

Reporter: Cum te simţi din nou pe scenă, la Constanţa, după pauza pe care ai avut-o?

Selena: Mie îmi place foarte mult Constanţa, deoarece locuiesc aici şi tot aici mi-am petrecut majoritatea timpului sau, mai bine spus, a copilăriei mele. Acum studiez în Bucureşti, dar revin, de fiecare dată, cu bucurie, la Constanţa. Mereu mi-a făcut plăcere să particip la evenimentele importante ale oraşului, iar Zilele Constanţei sînt un lucru important, mai ales că am şi onoarea să îmi serbez ziua pe scenă, este o mare plăcere pentru mine. În ultimii ani s-a întîmplat mai mereu aşa, să am ocazia să cînt de ziua mea. Săptămîna trecută am împlinit 20 de ani, nu am cîntat atunci, dar cînt, acum, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Rep: Care a fost motivul pentru care ţi-ai schimbat look-ul?

Selena: Mi-am schimbat culoarea părului din două motive. În primul rînd, am vrut să revin la culoarea mea naturală, mi-am dorit să ajung la nuanţa aceasta, deoarece am considerat că blondul mă îmbătrînea şi trebuia să fac o schimbare. În al doilea rînd, am un motiv foarte, foarte întemeiat pentru schimbarea mea, care coincide cu o schimbare radicală şi în cariera mea. Va fi o mare surpriză, acum nu pot spune mai mult.

Rep: Noul tău album va apărea în vară?

Selena: Într-adevăr, dar sper să fie o mare surpriză pentru toată lumea. Lucrez cu Viorel şi cu băieţii lui de la studio. Deja am făcut o piesă super, care sună foarte bine.

Rep: Cum se împacă viaţa de familie cu cea de artist?

Selena: Ca să fiu sinceră, în ultimii doi ani, am avut o pauză destul de lungă, dar voită, deoarece obosisem foarte mult. M-a obosit psihic şi fizic perioada "Candy", apoi a fost perioada solo. Am vrut să fac ca trecerea de la adolescenţă la... femeie să nu fie vizibilă, să se întîmple dintr-o dată. Plus că mai bine stau acasă şi învăţ şi îmi pregătesc albumul decît să mă duc la petreceri mondene, să apar doar într-o poză şi să se scrie că am fost şi eu acolo... Mai bine să se scrie că am avut un concert sau că am avut o pauză.

Rep: Ce îmi poţi spune despre colaborarea cu Nico?

Selena: Colaborarea mea cu Nico a venit în urma prieteniei noastre. Şi mama mea este prietenă foarte bună cu Nico. Ea mă apreciază din punct de vedere vocal şi a considerat că este bine să facem o piesă împreună, ca atunci cînd avem spectacole s-o putem cînta.

Rep: Acestă piesă va fi inclusă pe noul tău album?

Selena: Încă nu ştiu acest lucru, nu hotărăsc numai eu, un cuvînt important de spus îl are casa de discuri.