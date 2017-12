Mai bine suplinitori la oraș decât titulari la țară

Și în acest an, ocuparea posturilor titularizabile înseamnă, pentru mulți dintre cei care au susținut săptămâna trecută examenul, o mare dezamăgire. Asta pentru că, deși metodologia prevede că orice cadru didactic care a obținut o notă peste 7 la examenul de titularizare are o șansă să obțină un post ca titular, în fapt, cei mai mulți profesori știu că, în unele situații, nici o notă peste 9 nu le poate asigura un post. În anii trecuți, au fost profesori care nu au reușit să obțină un post titularizabil chiar cu media 10. Nici în acest an situația nu este foarte roz. Sunt discipline pentru care nu a existat niciun post permanent vacant, iar la alte materii, pe opt posturi de titular au candidat mai bine de 80 de cadre didactice. Profesorul de limba franceză care a obținut 10 la examenul de titularizare din acest an, Daniela Stoica, nu a reușit să prindă o catedră în Constanța, așa că din toamnă va preda la Mangalia. ”Am luat examenul cu 10 în acest an, este al treilea an când particip la titularizare. Speram ca nota de 10 să-mi asigure un post în Constanța, pentru că îmi este greu să fac naveta zilnic. Am înțeles că se va deconta măcar o parte din prețul abonamentului, așa că măcar cheltuiala financiară va fi mai mică”, a spus prof. Stoica. O altă profesoară, Maria Marian, a reușit să ocupe un post de titular la limba română în comuna Dumbrăveni, județul Constanța, cu media 9,15. La această disciplină, în acest an nu a fost liber niciun post în mediul urban. ”Au fost profesori care au refuzat un post de titular pentru că era în mediul rural și foarte departe de municipiu”, a spus unul dintre membrii comisiei de repartizare de la Liceul Teoretic ”George Călinescu”. Cei care au refuzat un post de titular preferă să rămână suplinitori la oraș decât titulari la țară și speră ca media obținută în acest an la titularizare să le asigure un post sigur anul viitor. ”Nu pot să merg să predau la Băneasa sau la Rasova. Mi-ar fi imposibil să fac naveta, ar fi mult prea greu. Am un copil mic, pe care nu am cu cine să-l las. Prefer să mai stau încă un an ca suplinitor, dar să fiu lângă casă”, a spus o altă profesoară.

DISCIPLINE FĂRĂ POSTURI TITULARIZABILE În acest an, la nivelul județului Constanța, doar 150 de posturi sunt titularizabile, din care cele mai multe sunt în mediul rural (90), iar dintre cele din mediul urban, 31 sunt în municipiu. Așa se face că, în 2014, la istorie nu există niciun post permanent vacant, iar la geografie, singurul post disponibil pentru o perioadă nedeterminată este în mediul rural, la Amzacea. ”Sunt puține posturi de titular la geografie de mulți ani. Din câte știu eu, niciodată nu au fost foarte multe posturi. Asta din cauză că s-a diminuat numărul de ore de la clasă, dar sunt și mai puțini elevi. Posturile sunt cele care sunt și o catedră se eliberează doar când un profesor iese la pensie sau se retrage din sistem”, a spus inspectorul școlar de specialitate pentru geografie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, prof. Anca Dragomir. Același lucru este afirmat și de inspectorul de specialitate de istorie din cadrul ISJ, prof. Paula Iordan. ”Nu este niciun post titularizabil la istorie în acest an, așa că profesorii vor intra în suplinire și vor aștepta un post. Așteptăm să iasă la pensie din profesorii cu vechime ca să se elibereze un loc. Nimeni nu are nicio vină; din moment ce numărul de ore s-a redus și numărul de elevi este mai mic demografic, profesorii nu au unde să predea”, a spus prof. Iordan. Inspectorii au mai precizat că la aceste discipline se fac câte una sau două ore pe săptămână la clasă, așa că într-o școală nu este necesar mai mult de un profesor.

LOCURI PUȚINE LA NIVEL NAȚIONAL Constanța nu este singurul județ unde numărul de posturi titularizabile este insuficient pentru câți profesori vor să intre în sistem. O tânără învățătoare din București care a obținut 8,90 la titularizare nu a reușit să ocupe un post la niciuna dintre școlile din Capitală, așa că va rămâne și în acest an suplinitoare. ”Sper ca anul viitor să prind un post cu media asta. Dacă nu, mă voi înscrie din nou la examen, ca să iau o notă mai bună”, a spus învățătoarea. Metodologia de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor vacante în învățământul preuniversitar prevede că cei care au promovat examenul cu nota de minimum 7 și nu au prins un post de titular se pot înscrie pentru repartizarea locurilor din învățământ în următorul an, fără reluarea examinării. Ei pot, de asemenea, să susțină din nou examenul dacă nota obținută la titularizare nu îi mulțumește.

Repartizările continuă astăzi, urmând să fie distribuite locurile pentru angajare pe perioadă nedeterminată pentru cei care au susținut examenul scris în alte județe și probele practice la Constanța. De luni, 4 august, are loc repartizarea posturilor de suplinitor vacante la nivelul județului. Astfel, luni și marți, 4 și 5 august, în centrele de concurs (Liceul Teoretic “George Călinescu”, Liceul Teoretic “Ovidius”, Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Şcoala Gimnazială nr. 43 “Ferdinand” şi Liceul Tehnologic “Ioan N. Roman”) vor fi repartizați pe posturile de suplinitor cei care au obținut cel puțin nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecția școlară.