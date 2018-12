Mai cald decât în mod obișnuit, înainte de Crăciun

PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 23.12.2018 ORA 08.00 - 24.12.2018 ORA 08.00

ÎN ŢARĂ, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru ultima decadă a lunii decembrie în cea mai mare parte a țării, dar în special în regiunile sudice și sud-vestice; temperaturile maxime se vor încadra între 2 grade în Maramureș, estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 11 grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 3 grade. Cerul va avea înnorări în majoritatea zonelor. În vestul, centrul și nordul țării precipitațiile -predominant ploi- vor fi frecvente și izolat mai însemnate cantitativ. În restul teritoriului doar pe spații restrânse va ploua slab. În zona montană, la peste 1500 m, va ninge temporar, iar vântul va sufla tare, cu rafale de peste 80...90 km/h, viscolind sau spulberând ninsoarea și diminuând considerabil vizibilitatea; cu precădere în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni stratul de zăpada nou depus va fi mai consistent; la altitudini sub 1500 m precipitațiile vor fi mixte, iar intensificările de vânt la cote mult mai reduse. În zonele joase de relief vântul va sufla în general moderat. Date fiind temperaturile ridicate și precipitațiile sub formă lichidă, stratul de zăpada va scădea semnificativ în zonele de câmpie, deal și podiș, mai ales din vest și sud-vest, dar va fi în diminuare și la munte, la altitudini de sub 1400 m. Pe spații mici vor fi posibile depuneri de polei și vor fi condiții de ceață.

LA BUCUREŞTI, valorile termice, în creștere, vor caracteriza o vreme mai caldă decât ar fi normal la această dată; temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade. Cerul va fi temporar noros, condițiile de ploaie vor fi reduse, iar vântul va sufla în general moderat.