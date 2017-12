Mai întâi staţii şi apoi pistă pentru biciclete

08:38:14 / 03 Aprilie 2014

Ca la noi, la nimenea

Evident, intai masini, apoi autostrazi. Intai biciclete si pe urma piste pentru ele. In plus, va fi desfiintat inca un spatiu verde, adica cel de pe mijlocul Bv. Mamaia. Cat despre batranii sau mamele cu copii care vor sa se plimbe pe jos, ori fac slalom pe trotuare printre masini si gropi, ori pot fi loviti in parcuri de cei care alearga pe role, pe biclete si tot felul de alte vehicule. Pana si motorete circula pe aleile parcului Tabacarie dar nu va lua nimeni nici o masura pana nu va muri vreun batran sau vreun copil nevinovat!