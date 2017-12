Mai mâncăm mici sau nu?

Celebrii mici româneşti, o specie pe cale de dispariţie... Un subiect savuros, care, sub o formă sau alta, afectează pe toţi românii, a fost readus pe masa de discuţii a Comisiei Europene (CE) de către eurodeputata PSD Minodora Cliveti, membră a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară din cadrul Parlamentului European (PE). Ea a adresat cerut CE informaţii cu privire la continuarea şi finalizarea procedurii de revizuire a listei cu aditivii alimentari permişi la nivel european pentru preparatele din carne, informează un comunicat dat publicităţii ieri. Regulamentul UE nr. 1129/2011, intrat în vigoare la 1 iunie 2013, stabileşte în cadrul Anexei II aditivii alimentari autorizaţi la nivel european pentru categoria preparatelor din carne. Acest regulament afectează în mod direct produsul specific românesc „mititei”, întrucât printre aditivii care nu au mai fost autorizaţi se regăsesc şi unii folosiţi în mod tradiţional la prepararea pastei de mici, se notează în comunicatul citat. România, prin intermediul Asociaţiei Române a Cărnii şi al autorităţilor guvernamentale, a făcut demersurile necesare, solicitând CE ca produsul „mititei” să fie inclus in categoria produselor tradiţionale care nu sunt supuse acestui regulament, alături de burger şi de cârnatul spaniol chorizo. În urma solicitărilor venite din partea României, dar şi a altor state membre, CE a fost de acord să revizuiască Regulamentul nr. 1129/2011, anunţându-şi disponibilitatea de a finaliza acest proces până la sfârşitul anului 2013, se mai precizează în comunicatul eurodeputatei PSD. „În luna septembrie 2013, Comisia a informat statele membre că există o deviere de la calendarul iniţial şi că procedura de revizuire va fi prelungită, dar până la această dată nu avem încă un termen-limită precis. Dată fiind importanţa pentru România a modificării cât mai rapide a listei aditivilor alimentari permişi, am considerat necesar să solicit CE, printr-o întrebare scrisă, să precizeze care sunt motivele întârzierii procedurii de revizuire a acestui regulament şi care este termenul de finalizare preconizat”, a declarat eurodeputata Minodora Cliveti. Frederic Vincent, purtătorul de cuvânt al comisarului european pentru Sănătate, Tonio Borg, a declarat încă din iunie 2013 că serviciile CE urmau să înceapă lucrul la o propunere privind autorizarea utilizării bicarbonatului de sodiu în prepararea mititeilor, după ce o solicitare în acest sens a patronatului industriei cărnii din România a fost acceptată în principiu de experţii din ţările membre. Potrivit sursei citate, propunerea urma să fie supusă la vot în septembrie 2013 „în aşa fel încât până la sfârşitul anului folosirea acestei substanţe să poată fi conformă cu legislaţia UE”.