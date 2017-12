Mai multe autobuze RATC pentru constănțeni de la 1 februarie

12:37:57 / 01 Februarie 2016

MDA

IATA O OPORTUNITATE PENTRU PRIMAR SA ISI TRAGA UN BACCIS PENTRU ACEASTA ACHIZITIE. BACCIS = OFFSHORE DESIGUR ! SUNT TARE CURIOS CINE VA IESI PRIMAR LA VIITOARELE ALEGERI INTRUCAT ACTUALUL INTERIMAR NU ARE GRAI SI NU E CONVINGATOR. INSA NICI NU CUNOSC ALTE PERSOANE VREDNICE DE FUNCTIA DE PRIMAR ! PREFECTUL E MOLATEC , AS VOTA-O MAI DEGRABA PE NEVAST-SA CARE E DINTR-O BUCATA SI DE TOATA ADMIRATIA. AR MAI FI FOSTUL PREFECT VOLCINSKI SAU CUM IL CHEMA , DE CARE IMI PARE RAU CA A FOST DESTITUIT DIN VINA UNUI PILOT NAZDRAVAN. VOLCINSKI ASTA E UNICUL CARE NU ARE AVERI SI IL APRECIEZ PENTRU SIMPLITATE SI CORECTITUDINE. A FOST INSA PREA INCREZATOR IN EFICIENTA FORTELOR DE INTERVENTIE DE LA NOI.