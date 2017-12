Mai multe decese decât născuţi-vii

Potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa, în iulie 2011 s-au înregistrat 640 născuţi-vii şi 674 decese. În iulie, la nivel naţional, numărul persoanelor care au decedat este mai mare decât cel al născuţilor-vii. S-au născut 17.404 copii (9,6 născuţi-vii la 1.000 locuitori) cu 245 decedaţi mai mulţi decât în iunie. Sporul natural a fost negativ atât în luna iulie, de 1.700 persoane, cât şi în luna iulie, de 3.009 persoane. Numărul copiilor cu vârsta sub un an, care au decedat în luna iulie, a fost de 132 (7,6 copii sub un an la 1.000 de născuţi-vii, rata fiind în scădere faţă de luna iunie, când a fost de 10,2 copii sub un an la 1.000 de născuţi-vii).