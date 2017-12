Mai multe deşeuri de ambalaje colectate de la populaţie

Eco-Rom Ambalaje şi-a propus să colecteze selectiv în acest an de peste trei ori mai multe deşeuri de ambalaje de la populaţie decît în 2008, adică aproximativ 40.000 tone, a declarat, ieri, preşedintele consiliului de administraţie al societăţii colectoare, Mugurel Rădulescu. În 2008, Eco-Rom a preluat 12.500 tone deşeuri de ambalaje colectate selectiv de la populaţie, după ce în 2007 colectase în acest mod 5.000 tone deşeuri. \"Peste 60% din deşeurile de ambalaje (PET-uri, hîrtie, sticlă şi metal) sînt generate de populaţie, iar restul prin aşa-numitele circuite industriale comerciale\", a declarat preşedintele Eco-Rom Ambalaje, adăugînd că \"este foarte important să accesăm deşeurile de la populaţie ca să atingem ţintele naţionale de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje\". România are ca ţintă minimală de valorificare a deşeurilor de ambalaje 45% din cantităţile totale comercializate, faţă de nivelul de 60% din vechile state membre ale UE, după ce în 2008, ţinta a fost de 40%. În plus, România a negociat o perioadă de tranziţie graduală în privinţa recuperării deşeurilor din ambalaje, astfel încît să atingă standardul european în 2013. Potrivit unui studiu derulat în perioada februarie-martie de IMAS, în şapte oraşe din ţară, aproape toate persoanele chestionate (98% din 300) au spus că au aflat despre conceptul de colectare selectivă, iar 96% ştiau un punct unde se realiza colectare selectivă. Aproape jumătate dintre respondenţi au declarat că fac colectare selectivă în gospodărie şi depun în mod corect deşeurile de ambalaje la punctele de colectare selectivă, în funcţie de inscripţia de pe container, însă doar o treime ştiau că există prin lege obligativitatea colectării selective a deşeurilor. \"În prezent, nu se face colectare selectivă în parcuri naturale, arii protejate, teresamente ale căilor ferate, maluri de ape, deoarece acestea nu sînt subordonate autorităţilor publice locale. E necesar ca şi aici să se treacă la colectare selectivă şi la salubrizarea locurilor\", a declarat directorul general al IMAS, Alin Teodorescu. De asemenea, nu se face colectare selectivă nici în localităţile unde autorităţile nu au amplasat containere speciale în acest scop. \"Pînă în 2017, sistemul de colectare selectivă va trebui generalizat la nivelul întregii ţări\", a declarat reprezentantul Ministerului Mediului, Simona Ghiţă. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului, Mihail Fâcă, a adăugat că autorităţile locale vor putea accesa fonduri nerambursabile pentru îmbunătăţirea sistemelor de salubritate, după ce consultanţii contractaţi de Ministerul Mediului vor finaliza masterplanurile privind deşeurile la nivelul judeţelor. \"Autorităţile locale vor putea întocmi proiecte cu finanţare între 15 şi 40 milioane euro din fonduri nerambursabile pentru eficientizarea sistemelor de salubritate\", a spus Fâcă. El a adăugat că Ministerul Mediului va lansa \"într-o lună sau două\" un proiect de descentralizare şi transferare a atribuţiilor şi competenţelor privind gestionarea deşeurilor la autorităţile locale, astfel că \"fiecare primărie va avea o mică agenţie de mediu, cu specialişti\". Maşinile de gunoi nu au în prezent compartimente speciale de colectare selectivă, de aceea multe preiau amestecat deşeurile colectate selectiv, însă reprezentanţii Eco-Rom au explicat că la centrele de salubritate există o zonă de triere unde deşeurile sînt separate din nou şi transmise spre reciclare. \"Operatorii şi reciclatorii trebuie să prezinte declaraţii fiscale şi documente lunare privind cantităţile transmise şi respectiv reciclate, precum şi declaraţii notariale anuale despre cantităţile de deşeuri de ambalaje\", a explicat Rădulescu.