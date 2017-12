Mai multe fonduri pentru Constanţa - targetul candidaţilor PSD

Locuitorii din cartierul Inel I s-au întîlnit, aseară, cu Manuela Mitrea, candidat PSD pentru Camera Deputaţilor în Colegiul 8 şi Alexandru Mazăre, candidat pentru Senat în Colegiul 3. Chiar dacă vremea nu a fost tocmai favorabilă unei întîlniri electorale în aer liber, locuitorii din zonă au dorit ca întîlnirea să aibă loc. Manuela Mitrea le-a spus celor prezenţi că România are nevoie de un Guvern PSD care să dea stabilitate şi care să deblocheze activitatea la nivel naţional. „Patru ani am asistat doar la certuri între Palate, fără a se face nimic pentru românul de rînd. A venit timpul ca aleşii să se gîndească la locuitorii acestei ţări. PSD este un partid responsabil, cu proiecte şi programe care au soluţii de rezolvare. Nu facem promisiuni pe care nu le onorăm. Constanţa are nevoie de parlamentari care să pună piciorul în prag şi să rezolve problemele comunităţilor locale. Am forţat majorarea pensiilor, pe care PNL nu dorea să o facă şi acum liberalii îşi asumă această majorare. Vrem să oferim o şansă tinerilor din România, pe care să-i convingem că pot face ceva şi acasă, nu plecînd în alte ţări. Pe 30 noiembrie trebuie să mergeţi la vot şi să spuneţi NU celor care, timp de patru ani, v-au tratat cu indiferenţă şi acum vă cerşesc votul“, a declarat Manuela Mitrea. La rîndul său, Alexandru Mazăre a spus că multe din problemele oamenilor se referă la agenda locală, dar că aceste probleme îşi pot găsi rezolvarea dacă parlamentarii constănţeni ştiu să lupte pentru Constanţa. „Ca parlamentari, noi nu putem decît să sprijinim autorităţile locale să dezvolte proiecte pentru locuitorii Constanţei. Vă dau un exemplu. Guvernul a dat o ordonanţă prin care taxele notariale se duc direct la bugetul de stat. Pînă acum, jumătate mergeau la autoritatea locală şi jumătate la bugetul de stat. Prin această ordonanţă, Guvernul a văduvit bugetul local cu 400 de miliarde de lei, bani pe care municipalitatea îi putea folosi pentru locuitorii oraşului. Noi, ca parlamentari de Constanţa, putem opri aceste lucruri. Noi, parlamentarii PSD vrem să continuăm proiectele pentru Constanţa. Vrem să facem şoseaua de coastă pe care Băsescu nu ne lasă să o facem. Vrem să renovăm Spitalul Judeţean, caz în care Guvernul ne-a tăiat fondurile. Vrem să facem case pentru tineri şi să le oferim facilităţi la angajare pentru a nu mai pleca să muncească în alte ţări. Vrem să aducem plajele în administrarea autorităţilor locale, pentru că ele ştiu să le administreze cel mai bine. Vrem să facem multe, dar pentru asta avem nevoie de votul dumneavoastră“, a afirmat Alexandru Mazăre.