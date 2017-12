Mai multe instituții, acreditate de BEC pentru efectuarea de sondaje la ieșirea de la urne

08:41:18 / 31 Mai 2016

OPINIE

CE vor Romaniii? Ce sa aleaga romanii?...UN Partid o adunatura care se vrea PNL ? Si un Partid care a demonstrat ca o tara cum e Romanika poate fi in fruntea UE Politic si Economic,PSD....MafiaPDL care acum face parte din....PNL este cea care a subminat ec nationala si nivelul de trai al romanilor sau Partidul PSD care a adus cea mai buna guvernare si stabilitate politica a acestei tari care a dus ec. Natioala 3 Ani de crestere si loc 1 in UE....E clar Romanii cu PSD - ALDE trebuie votat...Tandemul Ponta - Tariceanu e cel mai bun...e garantia ca nivelul de trai va creste( cum de altfel sa intamplat in guv USL)