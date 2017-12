Investiţiile străine directe ar putea depăşi în 2011 nivelul din acest an, estimat la 4 miliarde euro, în condiţiile în care pentru anul viitor este prognozată creştere economică pozitivă, potrivit Consiliului Investitorilor Străini (CIS), care consideră că ar trebui sprijiniţi în primul rând investitorii prezenţi deja pe piaţa locală. „În condiţiile în care în 2011 vom începe să ieşim din criză, vor veni şi investitorii străini. În plus, mai este necesară şi stabilizarea monedei naţionale pentru a fi atractivi pentru investitorii străini. În viziunea noastră, economia românească va începe să crească de anul viitor, astfel că am putea avea mai multe investiţii străine directe în 2011 faţă de 2010. Deşi nu putem estima câţi investitori fac analiza pentru a veni în România, ştim că cele 15 companii reprezentate în conducerea CIS au planuri de investiţii în România de două miliarde de euro pentru 2011 şi de peste 10 miliarde de euro în următorii cinci ani”, a declarat secretarul executiv al CIS, Doina Ciomag. Ea a arătat însă că, pentru ca alţi investitori să se extindă în România, trebuie în primul rând sprijiniţi cei existenţi şi apoi trebuie lucrat „în plus” la creşterea credibilităţii pe pieţele externe.