Mai multe licenţe pentru furnizarea energiei electrice

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a acordat anul trecut 28 de licenţe pentru furnizarea energiei electrice, din 32 de solicitări, cu şase licenţe mai mult faţă de cele atribuite în 2007, potrivit datelor furnizate de autoritate. „Din cele 32 de companii care au solicitat în 2008 licenţă pentru furnizare de energie electrică, patru nu au primit licenţa, întrucît trei dintre acestea nu au completat, în termenul reglementat, documentaţia anexată la cererea înregistrată la ANRE, astfel încît documentaţiile au fost returnate solicitanţilor. Cea de-a patra companie a solicitat în scris retragerea documentaţiei depuse”, potrivit reprezentanţilor ANRE. În 2007, autoritatea a acordat 22 de licenţe pentru furnizare de energie electrică, din 27 de solicitări. De asemenea, companiile care au primit anul trecut licenţă pentru furnizare de electricitate sînt Distrigaz Sud, Societatea Naţională a Lignitului Oltenia (SNLO), Rompetrol Rafinare, Amgaz Furnizare, Power Plus, Moldo Mex, E-Power Holding, Sobis Solutions, Electrabel România, Ehol Distribution, Delta Energy, Energotrans, Enel Trade Romania, Energy Incorporated, Holding Slovenske Elektrarne (din Liubliana), Jas Budapest (din Ungaria), Rudnap, Aton Transilvania, Merrill Lynch Commodities (Europa), Enel Energie Muntenia, Tinmar Trade, Edison Trading (din Milano), E&T Energie Handelsgesellschaft (din Viena, Austria), Eco Energy, KBS Threenergyes, Bucium Tours, Everest Investiţii şi Consultanţă şi CEZ (din Praga, Cehia). În prezent, există aproximativ 140 de firme autorizate pentru a furniza electricitate, potrivit datelor autorităţii. ANRE se află în subordinea directă a Guvernului şi are misiunea de a crea şi a aplica sistemul de reglementări necesar funcţionării sectorului energiei şi pieţelor de energie electrică, energie termică şi gaze naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.