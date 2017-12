Mai multe locuinţe = supraimpozitare între 35 şi 200%

Dacă măsurile de austeritate anunţate nu erau suficiente, Guvernul s-a gândit că cei care au mai multe proprietăţi ar trebui să plătească mult mai mult decât plătesc în acest moment pentru alte proprietăţi în afara celei de domiciliu. Astfel, persoanele care deţin în proprietate două sau mai multe locuinţe care nu sunt închiriate vor fi impozitate suplimentar faţă de actualele impuneri. Practic, pentru prima clădire în afara celei de domiciliu se va adăuga la factură 35% din valoarea iniţială de impozitare a imobilului, pentru a doua clădire cu 100% şi cu 200% pentru a treia şi următoarele în afara domiciliului. Având în vedere că, în prezent, prima clădire, a doua şi următoarele locuinţe în afara celei de domiciliu, erau impozitate cu 15%, 50% şi 75%, practic, impozitele finale pentru aceste locuinţe vor fi, respectiv, cu 50%, 150% şi 275% mai mari decât impozitul perceput pentru aceeaşi locuinţă, în cazul în care ea ar fi cea de domiciliu. Premierul Emil Boc a anunţat, în urmă cu două săptămâni, că Guvernul va impozita suplimentar persoanele care deţin mai multe imobile în proprietate, cu un impozit în plus pentru a doua proprietate, iar cotele de impunere vor creşte pentru fiecare alt imobil. Nu intră sub incidenţa acestui impozit suplimentar persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. Spre exemplu, conform noilor propuneri, constănţenii vor achita pentru prima casă în afara celei de la adresa de domiciliu, dacă aceasta are o suprafaţă de 120 metri pătraţi şi este încadrată în zona A, un impozit de 500 de lei. Pentru a doua casă în afara celei de domiciliu, în ideea că aceasta are aceeaşi suprafaţă, contribuabilul va achita la bugetul local suma de 862,5 lei, iar pentru cea de-a treia şi următoarele, 1.029,75 lei.