Mai multe naşteri decât decese

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, populaţia României a înregistrat spor natural pozitiv în august, în condiţiile în care numărul naşterilor l-a depăşit pe cel al deceselor cu 1.147. Numărul de născuţi-vii a fost în august de 20.223 (11,1 la 1.000 locuitori), cu 2.819 mai mulţi decât în luna iulie, în timp ce numărul deceselor a fost 19.076 (10,5 la 1.000 locuitori), în scădere cu 28 faţă de luna precedentă. Faţă de august 2010, numărul de născuţi-vii a crescut cu 1.937, iar numărul deceselor a fost mai mic cu 1.345. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în august a fost de 151 (7,5 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii, rata fiind în scădere faţă de luna iulie, când a fost de 7,6 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii), cu 25 mai mic faţă de luna august 2010.