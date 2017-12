Mai multe zone din Constanța, fără căldură și apă caldă din cauza unei avarii

17:05:32 / 29 Martie 2017

Coruptie, coruptie, coruptie incredibila

Sun la ora 16.00 la Dispecerat Radet sa intreb de ce de 3 zile nu avem caldura. Raspunde dispecera de serviciu ( nu mai retin cum o cheama, dar convorbirea a fost inregistrata) si incepe sa-mi spuna ca Cet.ul e de vina, nicidecum Radetul, ca sa nu mai sun la ei ca ei n-au nici o vina. I-am cerut un nr de tel de la Cet. A zis ca nu are nici un nr al Cet.ului. Acest lucru mi s-a mai intamplat, sa le cer nr de tel de la Cet si sa zica ca nu cunosc nici un nr. De ce fac asta ? Simplu, pt ca mint. Aflu pana la urma nr de tel al Cet pt ca s-a inventat netul, iar dispecerul de la Cet spune ca problema lor este doar de azi, nu de 2 zile din urma. Deci am prins Radetul cu minciuna si mizeria. Sun din nou la Radet, acum raspunde d.na Ionescu, probabil sotia directorului Ionescu al Radetului, care f ofuscata incepe sa rada nervos si ca sa ma intimideze si sa ma sperie sau santajeze incepe sa ma intrebe numele, prenumele si adresa. Ei, astea sunt practicile acestui Radet, ale angajatilor de acolo, probabil toti rude intre ei caci se apara unii pe altii de atatia ani de zile si nici un organ de control nu calca pe acolo. Tot cu minciuni ne-au tinut de f multi ani. Ne spun la tel ca merg pompele de recirculare dar la noi apa calda in toti acesti ani vine numai dupa 40-50-60 minute de mers. Noi am platit-o ca fiind recirculata si cu pret de apa calda. Pt acest furt nu s-a sesizat de 27ani nici un procuror. Asa probabil isi recupereaza ei din datoria radet catre cet sau catre buget.