Mai mulți aleși locali, declarați incompatibili de ANI

23:28:37 / 09 Octombrie 2017

Coliş Paul

Şi primarul din Băneasa, jud. Constanţa, Coliş Paul este penal, deoarece are multe afaceri , pe numele rudelor sale. Este incompatibil. Nu plăteşte impozite şi taxe. Are sute de porci şi vaci, oi şi capre, sute de hectare, pentru care nu plăteşte taxe şi impozite. Are relaţii la procuratură şi judecătorie, la poliţie şi SRI, după cum se laudă. El a ucis până acum două persoane şi a comis alte patru infracţiuni cu violenţă. Ce stat este acesta?