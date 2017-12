Mai mulţi bani pentru bolile rare

De luna viitoare, Ministerul Sănătăţii (MS) va suplimenta bugetul alocat programului naţional pentru boli rare cu opt milioane lei. „Vor fi incluşi în program şapte bolnavi cu boală Hunter, trei bolnavii cu boala Harler, un bolnav cu Afibrinogenemie congenitală şi 33 pacienţi cu Imunodeficienţă primară congenitală”, a declarat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. Ieri, demitarul român, alături de omologul său din Norvegia, Anne-Grete Strøm-Erichsen, au participat la inaugurarea Centrului pilot de referinţă pentru intervenţie personalizată la persoanele afectate de boli rare, proiect finanţat din fonduri româno-norvegiene. Cu această ocazie, Cseke a declarat că, deşi posibilităţile financiare ale sistemului sanitar din România sunt limitate, în 2011, fondurile alocate pentru pacienţii incluşi în programul naţional de boli rare se ridică la peste 221 milioane lei şi vor fi suplimentate de luna viitoare cu aproape 4%. Cseke a amintit că, în 2007, numărul pacienţilor cu boli rare, trataţi prin programul naţional al MS, a fost de 3.165. De atunci, numărul acestora a crescut ajungând la 3.832 în 2008, 3.780 în 2009, 4418 în 2010, şi la 4876 în acest an. De asemenea, bugetul alocat bolilor rare în 2007 a fost sub 70.000 lei şi de atunci a crescut continuu: 90.182 mii lei în 2008, 133.202 mii lei în 2009, 160.500 mii lei în 2010, ajungând anul acesta la suma amintită, 221.402 mii lei ce va mai fi suplimentată cu 8 milioane lei. Centrul pilot de referinţă pentru intervenţie personalizată la persoanele afectate de boli rare inaugurat astăzi beneficiază de un buget în valoare de 1.874.000 euro, din care MS asigură 80.000 euro. Centrul derulează servicii medico-sociale de înaltă calitate pentru boli rare în România şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor afectate, asigurând acces egal la diagnostic timpuriu, tratament de calitate şi servicii de reabilitare.