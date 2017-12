Mai mulţi bani pentru ministere în 2010

Majoritatea ministerelor vor primi în 2010 mai mulţi bani de la buget, comparativ cu 2009, iar cele mai mari alocări vor fi direcţionate către Muncă, Agricultură, Educaţie, Administraţie şi Interne şi Apărare, fonduri importante urmând să fie alocate şi la Transporturi, dar sub nivelul din acest an. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe va avea anul viitor un buget de 864,7 milioane lei (faţă de 750,8 milioane lei în 2009), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 2,6 miliarde lei (în condiţiile în care Ministerul Dezvoltării Regionale a avut în acest an un buget de 3,2 miliarde lei, iar Ministerul Turismului 366,8 milioane lei), Ministerul Finanţelor 2,2 miliarde lei (2,9 miliarde lei în 2009), Ministerul Justiţiei 2,5 miliarde lei (1,9 miliarde lei în 2009), Ministerul Apărării 7 miliarde lei (6,9 miliarde lei în 2009), Ministerul Administraţiei şi Internelor 10,6 miliarde lei (9,5 miliarde lei în 2009), Ministerul Muncii 24,1 miliarde lei (22,9 miliarde lei în 2009), Ministerul Agriculturii 9 miliarde lei (6,3 miliarde lei în 2009), Ministerul Transporturilor 10,8 miliarde lei (11,1 miliarde lei în 2009), Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 14,5 miliarde lei (în condiţiile în care Ministerul Educaţiei a avut în acest an 10,9 miliarde lei, iar Ministerul Tineretului şi Sportului 475 milioane lei), conform proiectului de buget. La acestea se adaugă alocări bugetare pentru Ministerul Mediului (1,6 miliarde lei faţă de 2,2 miliarde lei în 2009), Ministerul Economiei (două miliarde lei faţă de 1,5 miliarde lei în 2009), Ministerul Sănătăţii (4,1 miliarde lei faţă de peste 4 miliarde lei în 2009), Ministerul Culturii (689,2 milioane lei faţă de un miliard lei în 2009), Ministerul Comunicaţiilor (271,3 milioane lei faţă de 250 milioane lei în 2009), Ministerul Public (746,3 milioane lei faţă de 570,7 milioane lei în 2009), Agenţia Naţională de Integritate (15,7 milioane lei faţă de 16,3 milioane lei în 2009), Serviciul Român de Informaţii (1,2 miliarde lei, nivel similar celui din 2009), Serviciul Român de Informaţii Externe (214,3 milioane lei faţă de 211,1 milioane lei în 2009), Serviciul de Protecţie şi Pază (135,8 milioane lei faţă de 136,1 milioane lei în 2009), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (466,5 milioane lei faţă de 333,6 milioane lei în 2009). Administraţia Prezidenţială va primi 40,68 milioane lei (38,9 milioane lei în 2009), Senatul 94,9 milioane lei (106,2 milioane lei în 2009), Camera Deputaţilor 255,9 milioane lei (306,4 milioane lei în 2009), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 83,7 milioane lei (77,3 milioane lei).

Curtea Constituţională va avea anul viitor un buget de 16,9 milioane lei, iar Consiliul Naţional al Audiovizualului va primi 9,3 milioane lei. Sumele pentru 2009 sunt rezultate inclusiv din cele două rectificări bugetare efectuate în acest an. Fondurile indicate pentru ministere reprezintă bugetul total al instituţiilor, care include cheltuieli de la bugetul de stat, credite externe, fonduri nerambursabile şi venituri proprii.