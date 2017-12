Mai mulţi bani pentru proiecte, în 2014

Bugetul Primăriei Năvodari a crescut semnificativ în 2014, comparativ cu anul trecut. Cel puţin asta reiese din proiectul de buget pe anul acesta, care a fost aprobat în cadrul şedinţei de Consiliu Local de luni. Ce se va face cu banii? Administraţia locală speră că va reuşi să finalizeze, în cel mai scurt timp, toate proiectele demarate. „Am fundamentat un buget de venituri şi cheltuieli în valoare de 177.943 lei, simţitor mai mare decât cel de anul trecut. Avem multe proiecte care au ca termen de finalizare anul acesta şi ne bucurăm că am cuprins în buget banii pentru a le termina“, a declarat directorul economic al Primăriei Năvodari, Margareta Mitran. La rândul său, viceprimarul Florin Chelaru a precizat că printre proiectele importante se află cel privind lărgirea drumului dintre Mamaia şi Năvodari şi cel în urma căruia se va construi centrul de afaceri. Şi nu doar atât. „Consiliul Local vine în sprijinul performanţei intelectuale şi sportive. Aşa se face că echipa de fotbal Săgeata Năvodari va dispune, de anul acesta, de un stadion dotat conform cerinţelor UEFA. Trebuie să aducem stadionul la un minim de încadrare la categoria a III-a UEFA, de aceea am stabilit ce trebuie făcut şi am alocat fonduri din bugetul local“, a declarat Florin Chelaru. În acelaşi timp, o elevă eminentă care studiază în Anglia şi reprezintă România peste hotare va fi ajutată de autorităţi să îşi achite o parte din taxa de şcolarizare, în sumă de 3.000 de lei.