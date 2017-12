Mai mulţi bani pentru veterani

După o lună de la aprobarea de către deputaţi a proiectului de modificare a legii 49/1991 de către Executiv, invalizii, veteranii de război şi văduvele acestora vor primi indemnizaţii majorate. Acestea vor fi mai mari de patru ori faţă de sumele acordate pînă acum, astfel că, din 2 noiembrie, marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate primesc 148 de lei, 132 lei cei încadraţi în gradul II de invaliditate şi112 lei persoanele încadrate în gradul III de invaliditate. De asemenea, veteranii de război şi văduvele (dacă nu se căsătoresc) primesc 92 de lei pe lună, de la 23 cît era pînă acum, la care se adaugă un spor de 10 lei lunar pentru primul an de participare la război, respectiv cinci lei în plus pentru orice lună care depăşeşte limita de un an de război.