Mai mulţi bani şi mai multe drepturi pentru IMM-uri

1% DIN PIB Fondurile alocate de la bugetul de stat programelor şi proiectelor de dezvoltare pentru IMM-uri vor creşte de la 0,4 la 1% din PIB, potrivit proiectului noii legi a IMM-urilor, care va fi supus săptămâna viitoare aprobării Guvernului. „Sperăm să fie aprobată legea 346, cu toate amendamentele pe care le-am făcut, strânse de la patronate, de la toţi cei cu care am lucrat. Din 2004 nu s-a mai intervenit asupra legii. Era normal să se facă o lege nouă, pe baza normelor europene”, a declarat preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM), Răzvan Ioan Taraş. Potrivit spuselor sale, o firmă sau o companie nu poate funcţiona fără finanţare: „Cred că una dintre prevederile importante este creşterea treptată, de la 0,4 la 1% din PIB, a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru programe şi proiecte. Un alt pas necesar este crearea fondurilor de risc. Fără ele, indiferent cât de uşor înfiinţezi o companie, nu poţi să o duci mai departe”. AIPPIMM urmăreşte şi reducerea fiscalităţii şi parafiscalităţii, printr-o reducere cu 25% a taxelor şi avizelor de care se lovesc managerii.

ONLY ONCE O altă iniţiativă interesantă, prezentată recent la Constanţa de preşedintele AIPPIMM, este implementarea principiului „Only Once”. Mai exact, o firmă va putea fi controlată doar o singură dată la fiecare trei ani şi, în plus, dacă o instituţie de control vrea să vadă o autorizaţie emisă de altă instituţie, va merge direct acolo, fără a mai pune managerii pe drumuri. „Practic, odată cu înfiinţarea unei baze comune de date, la nivelul autorităţilor, va circula doar informaţia, nu omul”, explică Taraş. Alte veşti bune pentru manageri sunt introducerea aprobării tacite a cererilor la care statul nu răspunde în termenul legal de 30 zile şi penalităţilor pentru stat, când nu-şi plăteşte la timp datoriile faţă de IMM-uri.

FINANŢARE ÎN STIL EUROPEAN Nu în ultimul rând, în legea revizuită a IMM-urilor se menţionează şi necesitatea renunţării la sistemul învechit de granturi pentru firme şi trecerii la metode moderne, prevăzute în Small Business Act (legea europeană a firmelor mici şi mijlocii), precum fondurile de risc, liniile de credit revolving (care nu au un număr fix de rate), creditele mezanin (care oferă creditorului dreptul de a deveni proprietar în firma finanţată) şi reţelele de business angels (investitori privaţi). Primele schimbări se vor vedea în programul AIPPIMM Mihail Kogălniceanu, în cadrul căruia firmele contractează credite garantate de stat, cu dobândă subvenţionată - în primul rând, suma maximă garantată creşte de la 125.000 la 425.000 lei, iar dobânda va fi subvenţionată 100% (în limita a 9% pe an); în al doilea rând, creditele se vor da pe 24 luni (faţă de 12 luni în 2011) şi vor putea fi reînnoite automat, fără ca managerii să fie nevoiţi să fi plătit ratele la zi.