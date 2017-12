Mai mulţi comisari de mediu?

Conducerea Comisariatului Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) va scăpa în curînd de problema crizei de personal. În urmă cu aproximativ trei săptămîni, reprezentanţii Comisariatului General al GNM au modificat legislaţia privind organizarea comisariatelor judeţene, prevăzînd suplimentarea numărului de comisari de mediu, în funcţie de necesităţile fiecărei instituţii. „Aveam planificat de mult timp să trimitem o cerere prin care să solicităm noi posturi, dar nu am avut niciodată timp, fiind ocupaţi cu derularea controalelor specifice. Acum se pare că nu mai este nevoie de cerere. Va trebui să analizăm situaţia şi să vedem de cîţi comisari de mediu am mai avea nevoie pentru a ne putea ocupa corespunzător de obiectivele pe care le avem”, a declarat comisarul şef al GNM Constanţa, Vasile Petro. Principalul obiectiv al GNM este de a controla agenţii economici referitor la modul în care aceştia respectă obligaţiile pe care le au faţă de mediu (salubrizarea spaţiului aparţinînd societăţii, evitarea poluării aerului, apei şi solului cu diferite substanţe etc.). Pe raza judeţului Constanţa funcţionează peste 30.000 de agenţi economici, iar cei 13 comisari de mediu existenţi în prezent reuşesc să controleze 400 de agenţi economici pe an (pe lîngă rezolvarea reclamaţiilor primite de la cetăţeni şi controalele efectuate în timpul sezonului estival). Un simplu calcul demonstrează că GNM Constanţa ar mai avea nevoie de încă cîteva sute de comisari de mediu pentru a putea să-şi desfăşoare activitattea în mod corespunzător.