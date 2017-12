Mai mulţi dramaturgi cer Parlamentului să promoveze piesele de teatru autohtone

Mai mulţi dramaturgi, printre care Saviana Stănescu şi Horia Gîrbea, au înaintat Parlamentului României o scrisoare prin care cer iniţierea şi adoptarea unei legi care să oblige teatrele româneşti să pună în scenă piese autohtone contemporane, în proporţie de minim 30 la sută din repertoriu. „Remarcăm an de an, pe afişele teatrelor româneşti de stat, aceleaşi piese şi aceiaşi autori - în cea mai mare parte aparţinînd culturilor străine -, piese reluate la nesfîrşit, de la o sală la alta, dintr-un oraş în altul, propuneri previzibile, alegeri repertoriale neadecvate vremurilor pe care le trăim şi contrazicînd regula simplă potrivit căreia teatrul oferă şi trebuie să ofere feedback realităţii imediate. Sînt teatre importante în ţară care nu au mai programat de ani de zile o piesă autohtonă contemporană, scrisă pentru spectatorii zilelor noastre. De asemenea, sînt tot mai mulţi autori străini, unii de calitate îndoielnică, importaţi fără niciun criteriu de valoare şi jucaţi numai pentru că sînt subiectul unor schimburi de facilităţi între cei care îi promovează şi oamenii noştri de teatru (burse în străinătate, onorarii mari pentru traducători, invitaţii la diverse evenimente peste graniţă, premii ale institutelor străine de cultură, diverse alte schimburi interesate). Sînt tot mai mulţi regizori români care reiau aproape anual acelaşi text clasic străin (de regulă Shakespeare, Cehov, Moliere etc.) în teatre diferite, numai ca să bifeze o producţie, numai ca să încaseze un onorariu, numai ca să-şi satisfacă un orgoliu\", se arată în scrisoare. „Solicităm, aşadar, Legislativului Român să iniţieze şi să adopte un act normativ (eventual un amendament la Legea Teatrelor) care să ofere producţiei autohtone de text de teatru şansa de care are nevoie şi care i se cuvine. Solicităm ca Legea Teatrelor să îşi extindă spiritul şi litera şi asupra creaţiei dramatice româneşti contemporane. Solicităm ca prin această lege sau articol de lege, toate teatrele româneşti finanţate din bugetele publice (adică plătite de cetăţeni români) să cumpere, să producă şi să programeze în mod obligatoriu în repertoriul stagional premiere ale pieselor româneşti contemporane în proporţie de minim 30%\", mai menţionează semnatarii scrisorii.

„Sînt de acord cu substanţa acestui demers. Îmi pot imagina că vor semna acea listă şi mulţi neaveniţi, autori de piese proaste, care ar putea genera reacţii de tipul: ‘păi, piesele româneşti nu se joacă pentru că sînt proaste!’ (cum am văzut scris la comentariile de pe unele bloguri)\", a declarat Saviana Stănescu. „Totuşi, cred că măcar de data asta, trebuie să fim uniţi, dramaturgi buni şi mediocri, talentaţi şi veleitari, jucaţi şi nejucaţi, pentru a susţine un asemenea demers necesar. După aceea, lucrurile se vor cerne şi se vor juca piesele care merită să fie pe o scenă, sînt absolut convinsă de asta\", a adăugat dramaturgul.

Aceasta a făcut o comparaţie între sistemele din alte ţări, care protejează dramaturgia autohtonă. „Trebuie creat un climat care să stimuleze, susţină şi promoveze dramaturgia contemporană românească. În toate ţările în care am avut piese jucate şi/sau am predat (SUA, Mexic, Suedia, Marea Britanie, Germania etc.) există un sistem foarte bine pus la punct, la nivel instituţional, de descoperire şi montare a pieselor noi. Acolo există o competiţie care stimulează, există un interes genuin din partea teatrelor de a lucra cu piese noi\", a declarat aceasta, subliniind că, în schimb, „în România, sistemul teatral este centrat pe regizor\". „Teatrele angajează regizori care aleg ce piese vor ei să monteze şi predomină regizorul-autor, care gîndeşte un spectacol la nivel conceptual, textul fiind un pretext în general. Nimic rău în asta, dimpotrivă, din acest motiv avem regizori minunaţi, extrem de creativi şi recunoscuţi pe alte meridiane. Trebuie să existe, însă, şi un mod de a stimula autorii de piese de teatru, dramaturgii\", a mai spus Saviana Stănescu.

Scrisoarea adresată Parlamentului este semnată de Ştefan Caraman, Radu Macrinici, Saviana Stănescu, Horia Gîrbea, Mircea Radu Iacoban, Ioan Peter, Mugur Grosu şi Mediana Stan.